Paran unas obras en la valla entre Melilla y Marruecos hasta ver el impacto en "una zona de alto valor ecológico"

MELILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha parado las obras de reparación de una valla destinada a combatir la inmigración irregular procedente de Marruecos al estar produciéndose en una Zona de Especial Conservación (ZEC) porque "se estaban realizando sin comunicación ni autorización previa" de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza de la Ciudad Autónoma de Melilla "en una zona de alto valor ecológico", según ha informado su titular, Manuel Ángel Quevedo (PP), y la Asociación Ecologistas en Acción-Guelaya.

Quevedo ha comunicado que la paralización de dicha obra le ha sido transmitida por el Ministerio del Interior, concretamente por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado que pertenece el departamento que dirige el ministro en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

El consejero de Medio Ambiente ha subrayado que desde que se tuvo conocimiento de que se estaban realizando obras, sin comunicación ni autorización previa, en la zona ZEC Marítimo Terrestre de los acantilados de Aguadú, incluida en la 'Red Natura 2000', "se han solicitado diversos informes técnicos y jurídicos, al objeto de determinar las actuaciones que, por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla se deben ejecutar, en relación a las competencias y responsabilidades que ostenta sobre dicha zona protegida".

Quevedo ha explicado que ello sucedió porque no se estaban viendo atendidas las numerosas peticiones, verbales y escritas, realizadas por la Ciudad Autónoma al Gobierno de la Nación para que se paralizasen momentáneamente dichas obras, "con importantes movimientos de tierra mediante maquinaria pesada", y "se consensuaran las medidas de protección medioambiental necesarias".

El consejero ha indicado que se hacía imprescindible esta paralización de obras, que ahora ha visto satisfecha por el Ministerio del Interior, "habida cuenta de las muy importantes afecciones que los informes técnicos emitidos indican que se han producido sobre el medio ambiente protegido", así como que se seguirían aumentando de no tomarse las medidas de evaluación y protección ambiental imprescindibles.

El responsable gubernamental del PP ha destacado "la lealtad institucional" que ha mantenido en esta cuestión de interés para el Estado y por ello celebra la colaboración entre Administraciones "con objeto de que la realización de las mencionadas obras no produzcan un deterioro de los Espacios Naturales Protegidos, así como a la realización de una forma alternativa de evaluación, y la elaboración por el promotor de un informe de repercusiones sobre los hábitats y especies objetivo de conservación de los espacios afectados, incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 adecuadas para su mantenimiento en un estado de conservación favorable".

SIGUE DENUNCIA EN JUZGADOS

Por su parte, desde la Asociación Ecologistas en Acción-Guelaya ha expresado su satisfacción por la paralización de las obras en la valla fronteriza situada junto a la costa de Aguadú, que separa la zona norte de Melilla de Marruecos, pero avanza que seguirá con sus denuncias judiciales por lo que consideran "la destrucción" de una zona de un alto valor ecológico.

"Nos alegramos de que se haya ordenado a las excavadoras cesar en su labor destructiva en la ZEC, pero vamos a continuar con los trámites de la denuncia hasta que se sepa qué personas fueron responsables de este desastre y rindan cuentas por ello" han advertido.

La organización ecologista, que anunció su intención de llevar el caso a la Fiscalía, a los juzgados e incluso a los tribunales de la Unión Europea por "el daño ocasionado" por estas realizaciones en una zona protegida por la Red Natura 2000, ha subrayado que "no nos puede valer la política de hechos consumados y compensaciones: es muy importante que el destrozo de la ZEC no quede impune, porque si esto ocurre las personas responsables y las que las han amparado no habrán aprendido nada y seguirán creyendo que actuaron bien a pesar de todo".