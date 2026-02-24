El PP acusa al Gobierno de "negligencia" por la situación sanitaria en Melilla

La senadora del PP Isabel Moreno ante el nuevo Hospital Universitario de Melilla - PP

MELILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular (PP) por Melilla, Isabel Moreno, ha criticado al Gobierno central por la situación de la sanidad en la ciudad autónoma, asegurando que, tres años después de que Melilla fuera declarada zona de difícil cobertura, "la realidad", según ha subrayado, que se sigue "sumido" en la precariedad y se va "de mal en peor" hasta el punto de acusar al Ministerio de Sanidad de "negligencia".

Isabel Moreno, que ha puesto como ejemplo a seguir Andalucía, ha denunciado este martes que, pese a que el Ejecutivo reconoció oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la falta de profesionales sanitarios, "nunca aplicó medidas para revertir la situación" ni incentivos económicos ni mejoras en las condiciones laborales que favorezcan la conciliación, la investigación o la calidad asistencial.

A su juicio, la falta de actuaciones para atraer y fidelizar médicos "va más allá de la incompetencia y constituye una negligencia". En este sentido, ha señalado que Melilla presenta actualmente las ratios paciente-médico más altas de Europa, guardias "entre las peor retribuidas" y penalizaciones para quienes optan por la sanidad mixta, circunstancias que, según sostiene, dificultan la llegada de especialistas y generan descontento entre el personal sanitario.

La dirigente popular ha comparado la situación de la ciudad autónoma con la de Andalucía, donde -según ha afirmado- "se han aplicado medidas para hacer más atractivos los puestos en zonas de difícil cobertura". En concreto, ha citado el caso de Vélez-Málaga y ha defendido la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno.

"Melilla no puede competir con otros territorios porque hoy no resulta atractiva para los profesionales", ha afirmado. "Si comparamos Melilla, que depende directamente del Ministerio de Sanidad, con la Andalucía de Juanma Moreno, que gestiona su propio sistema sanitario, "la diferencia es evidente: trabajar en Vélez-Málaga (zona de difícil cobertura) va a computar más a un profesional sanitario que trabajar en Melilla. La sanidad andaluza sí hace atractiva la conciliación. Aquí no. Aquí todo sigue igual", ha lamentado.

Asimismo, Moreno ha advertido de que la sanidad melillense "se encuentra en un estado de precariedad" fuera de las instalaciones del Hospital Universitario de Melilla, con especial incidencia en la Atención Primaria. Ha alertado de la saturación de los centros de salud, de la falta de pediatras y de las dificultades para obtener cita médica. "¿Hay derecho a que melillenses tengan que empezar a guardar cola a las seis de la mañana para conseguir su cita?", se ha preguntado la parlamentaria nacional, quien ha insistido en que esta situación no es fruto de la casualidad, sino consecuencia "de una falta de voluntad política para revertirla".

En sus críticas, la senadora también ha señalado a la nueva directora territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, a quien ha pedido la dimisión por considerar que no ha mostrado "ni sensibilidad ni interés" ante la crisis sanitaria.

Moreno ha reprochado que se inaugurara el nuevo hospital "sin el personal necesario", lo que, a su juicio, ha generado "caos" y ha ignorado las reivindicaciones de profesionales y pacientes.

No obstante, la dirigente popular ha querido "reconocer la labor de médicos, enfermeros y del conjunto del personal sanitario", agradeciéndoles su trabajo por "sostener el sistema pese a la falta de planificación, recursos e incentivos". "La sanidad es el servicio público más importante y, cuando durante tres años no se aplica ni una sola medida real en una zona declarada de difícil cobertura, alguien debe asumir responsabilidades", ha concluido.