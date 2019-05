PP de Ceuta no quiere saber "nada" de Vox tras las municipales por su discurso "incendiario" para la "convivencia"

Publicado 04/05/2019 14:01:01 CET

CEUTA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y candidato del PP de Ceuta a seguir otros cuatro años como presidente de la Ciudad Autónoma, cargo que ocupa desde 2001 tras cuatro mayorías absolutas, Juan Vivas, ha dejado claro este sábado en rueda de prensa que, aunque rechaza los "cordones sanitarios", no quiere saber "nada" de tratos postelectorales de ningún tipo con Vox, formación cuyos postulados considera incompatibles con el mantenimiento de "la convivencia" ni tampoco con Caballas, el segundo grupo de la oposición durante los últimos cuatro años, de electorado eminentemente musulmán.

El 'popular' ha dado por seguro que desde la Dirección Nacional del PP "no me van a dar una instrucción contraria". "Si me la dieran, para mí Ceuta está por encima del Partido Popular", ha aseverado tras dejar abierta la puerta a negociar con Ciudadanos y otra formación regionalista, el MdyC.

Vivas ha enfatizado que "siempre he tenido como objetivo fundamental la estabilidad institucional y social de Ceuta porque para prosperar no podemos tener una población crispada o tensionada: si eso ocurre no avanzaremos, nos vendremos abajo y entraremos en una situación letal para nuestro porvenir en todos los aspectos".

Desde su punto de vista, "la convivencia se defiende reconociendo que existe y que es mérito de los ceutíes y no de ningún partido o persona en particular; favoreciendo el respeto, la tolerancia, el conocimiento y el encuentro entre todos; garantizando el imperio de la misma ley sin excepciones; y no introduciendo el elemento religioso como argumento para hacer política".

"Nosotros estamos en contra de la utilización de esos sentimientos y hay partidos que lo hacen y para preservar el bienestar de los ceutíes no queremos saber nada de esas formaciones que son dos, los dirigentes de Caballas, que dicen que aquí hay una sociedad partida con una parte anclada en 1415 que mantiene sometida a la otra mitad de tal forma que parece alentar una rebelión de esta última", ha señalado.

Tampoco con Vox, "que ha irrumpido en el panorama local con un discurso incendiario cargado de prejuicios que confunden y ofenden", ha lamentado después de que los representantes y candidatos locales de los de Santiago Abascal hayan insinuado que el voto de la población árabo-musulmana es "marroquí" y cuestionado la existencia de mezquitas e imames radicalizados. "Hacer eso es absolutamente negativo para el progreso y el avance de Ceuta, por lo que no deben contar con nosotros para investiduras o formar gobiernos", ha zanjado.

Vivas ha querido concretar este sábado "sin ningún género de duda" cuáles son sus expectativas de posibles pactos a pesar de que "salimos con la voluntad de ganar estas elecciones porque creemos que tenemos argumentos suficientes para merecer la confianza de una buena parte de los ceutíes: queremos ser la lista más votada el día 26 aunque no sea fácil".

"FORTALEZAS" Y PRIORIDADES

El candidato a la Presidencia de la Ciudad considera que las "fortalezas" del PP de Ceuta están en que "no somos un experimento: los ceutíes saben cuáles son nuestras motivaciones al servicio de los ciudadanos y reivindicamos la gestión que hemos realizado durante los últimos 18 años".

"Hemos cometido errores, pero un balance general entre cómo estaba la ciudad entonces y cómo está ahora", ha contrapuesto, "revela un salto determinante en servicios públicos esenciales con una clara apuesta por la Educación y la mejora del Régimen Económico y Fiscal; por nuestra imagen exterior como ciudad moderna, española y europea; o la creación de empleo, que tanto se nos critica, tras pasar de 16.000 a 23.000 cotizantes a la Seguridad Social".

"Contamos con un equipo muy solvente", ha dicho sobre su candidatura, renovada casi al cien por cien con respecto a la de 2015, "y todos, con independencia de nuestra edad, trayectoria vital, confesión religiosa o profesión, compartimos la vocación de servir a Ceuta para servir y engrandecer a España". El presidente del PP ha hecho bandera de la "prudencia", la "moderación" y la "responsabilidad", virtudes a su juicio especialmente importantes "en tiempos de incertidumbres e inquietud".

Mirando hacia el futuro ha señalado "siete prioridades" para los próximos cuatro años, relación que incluye "mejorar la calidad de los servicios públicos" y "favorecer el desarrollo urbano de la ciudad en todos sus rincones, en el centro y en las barriadas".

También "aprobar un plan estratégico contando con la opinión de los agentes socioeconómicos para el desarrollo económico y la creación de empleo" y utilizar "todas las capacidades de influencia política de la Administración autonómica" para exigir "que España tenga en el Tarajal una frontera fluida y bien dotada".

La misma intención ha comprometido para "evitar que Ceuta se convierta en un espacio de retención de migrantes adultos o menores esperando llegar a la Península", así como priorizar las políticas educativas, sociales y para el abaratamiento del transporte marítimo.