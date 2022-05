El PP critica la “incertidumbre” a la que "tiene sometido" el Gobierno a Ceuta y Melilla sobre la OPE y la frontera

MELILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha criticado este martes "la incertidumbre" a la que tienen sometido el Gobierno a los habitantes de Ceuta y Melilla al no poder aclarar si la Operación Paso del Estrecho pasará por ambas ciudades y cuándo reabrirán las fronteras, cuando faltan cinco días para que caduque la orden ministerial que prorrogó el cierre hasta el 15 de mayo.

En rueda de prensa, el secretario general de los populares melillenses, Miguel Marín, ha manifestado "aquí no podemos vivir preguntándonos cada día si se va a abrir o no la frontera; y si se va a abrir, cuándo será y después de saber cuándo se va a abrir, en qué condiciones se va a producir y si la aduana comercial volverá o no volverá".

Miguel Marín ha criticado que "son tantas las incógnitas que no se está despejando ni el Gobierno de España ni el gobierno local, que Melilla está sumida en la incertidumbre total y absoluta". El número dos del PP ha asegurado que esta situación "ha provocado que reine la confusión y la incertidumbre entre el conjunto de los melillenses y eso es muy negativo, es muy negativo tanto para el presente de nuestra ciudad como para nuestro futuro".

El popular, después de que la delegada del Gobierno en Melilla Sabrina Moh no haya aclarado si habrá o no Operación Paso del Estrecho, ha indicado que "yo creo que la delegada del Gobierno tampoco tiene la más remota idea de qué es lo que se va a hacer, ni qué es lo que se debe hacer, ni qué es lo que van a mandar hacer y por tanto como digo preocupados nos deja".

Por último, Miguel Marín ha recalcado que "si la delegada del Gobierno es incapaz de dar datos concretos sobre cuestiones como la operación Paso del Estrecho o sobre la apertura de nuestras fronteras. pues no salimos de la incertidumbre y precisamente la delegada del Gobierno debe ser una de las que dé certidumbre a la situación actual que vive en nuestra ciudad".