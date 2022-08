El PP lleva a la Fiscalía las acusaciones de "corrupción" de un ex viceconsejero a un consejero de Melilla

MELILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla ha anunciado que llevará a la Fiscalía las acusaciones sobre presuntos cobros de comisiones realizadas a través de las redes sociales por el ex viceconsejero de Juventud Yusef Kaddur sobre el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes Rachid Bussián, ambos nombrados en 2019 por el principal partido del Gobierno melillense, CPM. Rachid Bussián ha negado estas acusaciones y ha denunciado a su excompañero de Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas, la diputada del PP Isabel Moreno ha manifestado que Bussián "ha hecho todo lo humanamente posible por desviar la atención sobre la cuestión fundamental: aquí lo importante es que Yusef Kaddur denunció hasta en dos publicaciones, sin que se haya retractado hasta el día de hoy, que el señor Bussián actuaba como una especie de comisionista de los proyectos y obras que adjudicaba".

Isabel Moreno ha señalado que "las graves acusaciones del exviceconsejero Kaddur contra Bussian se dirimirá judicialmente, pero este desgobierno no debería permitir un escándalo de esta magnitud, agravado por el hecho de que Bussián ha faltado groseramente a la verdad ante los melillenses".

Por ello, ha confirmado que "remitiremos esta información a la Fiscalía" al tiempo que ha solicitado al presidente de la Ciudad Autónoma, -Eduardo de Castro, que cese a Rachid Bussián como consejero y a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, que intervenga "para acabar con este escándalo".

La parlamentaria popular ha asegurado que "Bussián ha mentido: sí adjudicó a Yusef Kaddur 14.900 euros en 2022" en su condición de deportista de élite en la disciplina de artes marciales Jiu-Jitsu. "¿Que el señor Bussián mienta para defenderse no sería razón suficiente para que el señor de Castro cesare sus funciones al consejero de Fomento? ¿Y no son suficientemente graves estos hechos para que la señora Rojas debiera estar preocupada para que pidiera explicaciones y responsabilidades a sus socios de gobierno?" se ha preguntado.

En cambio, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes Rachid Bussián ha negado las acusaciones que viene realizando en redes sociales su ex compañero de Gobierno, el ex viceconsejero de Juventud Yusef Kaddur, que tuvo que abandonar su cargo en el año 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo en el que se fijaba que Melilla no podía nombrar como viceconsejeros a "no electos" al no Comunidad Autónoma sino Ciudad Autónoma.

Para Rachid Bussián "el PP está muy desubicado porque quieren llevar a Fiscalía un tema que he denunciado en Policía y ellos remitido al juzgado: llegan tarde", motivo por ha replicado a la diputada del PP: "Sra. Moreno Mohamed, si ustedes tuvieran que dimitir por acusaciones en redes sociales, no les quedaba un diputado en activo".

El político cepemista ha subrayado que hasta ahora lo único cierto es que Yusef Kaddur recibió un primer patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla y no llegó a disfrutar de más "porque no ha cumplido con una serie de criterios objetivos y de justificación tanto material como inmaterial".

Frente a la acusación de cobro de comisiones, Rachid Bussián ha destacado que "en este caso yo he presentado una denuncia policial para que se demuestre dicha acusación".

Por último, ha rechazado la petición del PP para que dimita o sea cesado: "El PP quiere llevar a Fiscalía este asunto y hay que recordarle que yo ya me he adelantado al respecto" ha recalcado.