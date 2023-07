El PP de Melilla acusa al Gobierno de priorizar a los pasajeros de la OPE frente a los melillenses al cruzar a Marruecos

MELILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora durante las últimas tres legislaturas y actual candidata al Congreso de los Diputados por el PP de Melilla, Sofía Acedo Reyes, ha acusado al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de "dar prioridad a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) frente a los melillenses" a la hora de cruzar la frontera desde Melilla a Marruecos.

A preguntas de los periodistas, la dirigente popular ha denunciado que "la frontera va mal, pero va mal desde hace muchos años, porque la delegada del Gobierno (la socialista Sabrina Moh) ha prometido todo y no ha hecho absolutamente nada".

"Lo que sí ha hecho la delegada del Gobierno -ha añadido Sofía Acedo- es darle prioridad a la OPE en detrimento de todos los melillenses porque se han puesto a su disposición todos los recursos públicos, tanto locales como nacionales, y sin embargo los melillenses se están quejando porque no tienen capacidad para poder pasar la frontera con fluidez y con seguridad, teniendo que soportar largas esperas en la cola".

La aspirante a la Cámara Baja ha recalcado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "ha ido en detrimento del bienestar de los melillenses" al considerar que "ha dado preferencia a la OPE frente a los ciudadanos de Melilla" a la hora de establecer los accesos desde la localidad española al reino magrebí, con esperas que han llegado a ser de diez horas frente a los 90 minutos de los marroquíes residentes en Europa que regresan a su país para pasar las vacaciones.

"GOBERNAR EN SOLITARIO"

Por otro lado, la candidata del PP de Melilla al Congreso no ha querido hacer valoraciones de las encuestas que apuntan a una mayoría absoluta entre el PP y Vox, porque "la única encuesta es la del 23 de julio". "Aquí no hay nada ganado y nada como dar las cosas por ganadas para perderlas", ha indicado.

Sofía Acedo, en la víspera del inicio de la campaña electoral, ha pedido a los melillenses que "participen en las próximas elecciones del 23 de julio porque nuestra aspiración es gobernar en solitario a través de una mayoría suficiente que permita aplicar el programa y los compromisos del PP con los españoles".

A su juicio, "si tenemos una mayoría suficiente no tendremos necesidad de explicar que aplicamos algo que no iba en nuestro programa. Los españoles deben entender que el voto que no vaya al PP irá para otra formación que pueda facilitar que Pedro Sánchez esté en el Gobierno, ya sea a través de sus socios directos o no". "En el PP aspiramos a una mayoría muy amplia para gobernar solos", ha concluido.