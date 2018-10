PP de Melilla critica "el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez" ante el cierre de la aduana comercial por Marruecos

Actualizado 01/09/2018 18:22:10 CET

MELILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, ha denunciado que "el abandono del Gobierno socialista para con Melilla ha provocado el cierre definitivo de la aduana comercial por parte de Marruecos".

El 'número dos' de los 'populares' melillenses ha subrayado que "el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada al respecto tras la decisión que, de manera unilateral, ha llevado a cabo el Gobierno de Marruecos". "Nos sorprende la actitud del Gobierno socialista y su respuesta inexistente ante este gesto hostil, ya que lo único que han hecho ha sido ganar tiempo", ha afirmado.

En este sentido, el 'popular' se ha mostrado convencido de que "Marruecos se ha aprovechado de su debilidad para actuar contra Melilla", por lo que "el abandono del Gobierno socialista con Melilla ha provocado el cierre definitivo de la aduana comercial por parte de Marruecos".

Miguel Marín, quien ha sostenido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con tibieza ante este asunto", ha señalado que "su actuación tendría que haber sido directamente proporcional a la decisión de Marruecos".

Asimismo, el secretario regional del Partido Popular de Melilla ha dejado claro que el principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), "defiende más los intereses de Marruecos que los de España", reprochándoles que, "en vez de culpar al Gobierno de Juan José Imbroda de un bloqueo en el que no tiene ninguna responsabilidad, no hayan dirigido sus ataques al Gobierno marroquí, por ser el que ha tomado la decisión, y sobre todo al Gobierno socialista por no haber reaccionado como debería".

En relación con Ciudadanos, Miguel Marín ha recordado que, "como siempre, cuando hay un problema se ponen de perfil, con tal de no molestar a sus socios, al PSOE y a CpM, que es la formación que lidera el bloque antiPP". "Demuestran que Melilla no les importa en absoluto", ha añadido.

El popular, quien ha advertido de que "este bloque antiPP está dibujando una Melilla gris y sin futuro", asegura que "el Partido Popular está en total desacuerdo con ese dibujo que hacen de nuestra ciudad, máxime cuando se trata de partidos oscuros que no aportan nada".

"La Melilla real no es la que dibujan ellos. El Partido Popular sigue confiando en los melillenses, seguimos confiando en los empresarios de la ciudad, en los empleados públicos, en todos los trabajadores, en los jubilados y en los jóvenes, todos decididos en seguir luchando por Melilla y hacer de esta una ciudad mejor", ha destacado.