PP de Melilla "no cejará en su empeño en solucionar el problema de los mena"

Actualizado 28/05/2016 22:49:42 CET

MELILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario regional del PP de Melilla, Javier Lence, ha salido al paso del debate suscitado el pasado viernes en el Pleno de Control de la Asamblea de Melilla, al hilo de la presencia de menores no acompañados en la ciudad. Lence cree que algunos partidos, "quizás, de manera un tanto demagógica, están equivocándose en su política acerca de estos menores".

El dirigente del PP ha recordado que "las soluciones a este problema que estamos teniendo en Melilla, que efectivamente es un problema, exceden con mucho de las competencias del Gobierno de la Ciudad". Aún así, Lence ha dejado claro que "el Gobierno del Partido Popular no cejará en su empeño de solucionar este problema de los menores no acompañados".

Tras recordar que las leyes son muy proteccionistas en materia de menores, el vicesecretario regional del Partido Popular de Melilla ha aclarado que "el Gobierno de la Ciudad debe de acatarlas, aunque eso no sea óbice para buscar esas soluciones que son necesarias para acabar con esta situación".

Lo que, en opinión de Javier Lence, no hará el Gobierno de la Ciudad, "será obligar a un tercer país, en este caso a Marruecos, a acoger a los que son sus menores y que a día de hoy se niega a ello. El Gobierno de la Ciudad lleva tiempo tratando de que se cumplan los acuerdos suscritos con Marruecos en esta materia, pero si Marruecos no quiere, lo que no haremos, como apuntó el pasado viernes el presidente de la Ciudad, será declararles la guerra".

"Hoy por hoy, tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un problema de complicada solución", ha dicho el dirigente del Partido Popular de Melilla, "pero no me cabe la menor duda, que con el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Bienestar Social, en colaboración estrecha y directa con el Gobierno de España, al final podremos encontrar esa solución. De igual modo que en su día, por mucho que ahora algunos pretendan acabar con ella, se encontró la solución al grave problema que en esta ciudad hemos padecido durante años acerca de la presión migratoria".

Por último, el vicesecretario regional del Partido Popular de Melilla ha invitado a todos los partidos políticos, "tanto a los de dentro como a los de fuera de la Asamblea", a que en lugar de utilizar este tema como arma arrojadiza contra el Gobierno de la Ciudad, "se sumen a la búsqueda de soluciones. Porque este es un asunto que afecta a todos los melillenses, sean éstos del parido y de la ideología que sean".