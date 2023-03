PP pide la dimisión del Gobierno de Melilla por no acudir CPM a la conmemoración del fin del asedio por Marruecos

MELILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Juan José Imbroda, ha pedido este domingo la dimisión en bloque de todo el Gobierno de Melilla (PSOE, CPM y Grupo Mixto) por la ausencia del principal partido de este Ejecutivo, CPM, en los actos del 248 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla. El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), ha tachado esta petición de "tontería" de Imbroda.

Así se han expresado a la finalización del acto de conmemoración este domingo, 19 de marzo de 2023, del 248 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla que evitó el asedio de las tropas del Sultán de Marruecos entre el 9 de diciembre de 1774 y el 19 de marzo de 1775 y al que han acudido todos los partidos de la Asamblea de la Ciudad (PSOE, PP, Vox y Grupo Mixto) salvo la Coalición por Melilla (CPM) presidida por Mustafa Aberchán, que no asiste a este tipo de celebraciones por considerarlas "actos de sangre".

El líder de oposición, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que "hoy tendrían que irse todos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no vengan aquí a defender lo que es y a representar lo que es nuestra bandera de España y a tanta gente que murió porque esto siga siendo España".

A juicio de Imbroda, "si aquí hoy estamos todas las culturas es por aquellos que entre 1774 y el 19 de marzo de 1775 estuvieron defendiendo esta piedra, así que hoy pido la dimisión en bloque de todo el gobierno, que si está alguien, que se vayan".

El dirigente popular ha solicitado a los miembros del Ejecutivo local "que no esperen ya los dos meses o mes y medio hasta las elecciones que les quedan, que se vayan porque es una afrenta a todos los melillenses".

Sin embargo, tras estas palabras, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), no solo ha rechazado dimitir sino que ha calificado esta petición de "tontería".

A pregunta de los periodistas, Eduardo de Castro ha respondido a esta petición que "para mi es una tontería por no decir otra palabra más gruesa" porque asegura que el dirigente del PP "sabe perfectamente que CPM nunca ha venido a este acto".

El mandatario melillense ha señalado que la decisión de su socio de gobierno CPM de no acudir a este acto ni a la conmemoración del aniversario de Melilla los días 17 de septiembre de cada año "es una elección como partido que hacen y que yo no la comparto evidentemente, pero como comprenderán no vamos a dimitir porque lo diga el señor Imbroda y menos porque no venga el señor Aberchán o los miembros de CPM: es totalmente absurdo".

En su opinión, el líder del PP "lo que tiene que hacer es callarse, esperar a las elecciones y veremos a ver lo que pasa porque él hace muchos años que tenía que haber dimitido por el bien de esta ciudad".