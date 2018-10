El PP pide al Gobierno que solicite a Marruecos que se cumpla el acuerdo de repatriación de inmigrantes

Publicado 20/10/2018 18:08:10 CET

MELILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo (PP), ha demandado al Gobierno de la Nación que pida a Marruecos "que se cumpla el acuerdo de readmisión firmado en el año 2007 y ratificado por dicho país en el año 2013" para la repatriación de sus inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados (MENA).

La parlamentaria melillense ha aseverado que para ello "es necesario que el Gobierno del Partido Socialista ponga encima de la mesa las prioridades que tiene España, y no las prioridades que tiene para mantenerse en La Moncloa, pagando deudas a los independentistas y a Batasuna".

Sofía Acedo ha destacado la situación que se viene produciendo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con respecto a este fenómeno de inmigración ilegal, y las medidas que habría que adoptar fundamentalmente en materias de política diplomática, legislativa y social.

"Cuando hablamos de materia social, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado se refiere al concepto que existe de los menores extranjeros no acompañados y al sistema de protección que actualmente tiene nuestro país, que está diseñado para los menores nacionales en desamparo y no dirigido a una inmigración precoz como son los extranjeros no acompañados", ha detallado Sofía Acedo.

La senadora ha insistido por ello en la necesidad de "hacer un análisis conceptual de la situación, para que, una vez tenidos todos los parámetros claros, se puedan adoptar las medidas idóneas tanto legales como políticas y diplomáticas que ayuden a abordar este fenómeno de inmigración ilegal de los menores extranjeros no acompañados, que ya no sólo están afectando a Ceuta y Melilla como puertas de entrada a Europa, sino también a otras comunidades autónomas".

"Es necesario abordar una reforma en el sistema de protección, adaptando el marco jurídico a esta inmigración precoz que está muy lejos de ser el perfil de menores en desamparo para el cual está diseñado el actual sistema de protección, ya que eso da lugar a que estos menores cuando llegan a nuestro país a través de los pasos fronterizos, otros medios, o incluso con sus padres, luego son abandonados", ha reiterado Sofía Acedo.

Asimismo, ha explicado que, "tras la llegada de estos menores extranjeros no acompañados, y una vez que son incorporados al circuito de protección español, sus expectativas se ven frustradas, porque ellos no vienen buscando que los servicios sociales los acojan o los tutelen, sino que vienen buscando un proyecto migratorio para que, pasado un tiempo, puedan quedarse en nuestro país, o bien emigrar a centro Europa, encontrar un trabajo y buscar la reagrupación familiar".

"Si no somos capaces de ver esta realidad, estaremos perdiendo la oportunidad de regular una situación que está pasando de un fenómeno a un problema que puede quebrantar la convivencia en nuestro país", ha advertido.