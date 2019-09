El PP rechaza un "Melilla Suma" mientras esté al frente de Cs el actual presidente de la Ciudad

Actualizado 21/08/2019 22:46:46 CET

MELILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que no intentará un "Melilla Suma" con Ciudadanos en la citada ciudad autónoma al asegurar que esta formación en la Asamblea melillense "traicionó el acuerdo nacional" por el que debía gobernar el PP, al ser la lista más votada y en cambio fue elegido como presidente de Melilla el único diputado de Cs, tras pactar con PSOE y Cs.

En declaraciones a los periodistas, la senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha señalado que en estos momentos "no tiene sentido" una unión de PP y Cs tanto en Ceuta como en Melilla, "porque en Ceuta no lograron representación en las pasadas elecciones y en Melilla estuvieron a punto de desaparecer" tras superar ligeramente el 5 por ciento de los votos en los comicios autonómicos del pasado 26 de mayo.

Sofía Acedo ha destacado que en Melilla, además, se da la circunstancia que "Cs nos traicionó y traicionó el acuerdo nacional" con el PP para que Juan José Imbroda hubiera sido el presidente de la Ciudad, al ser el candidato de la fuerza más votada.

"Sin embargo, el único diputado de Cs incumplió el acuerdo y pactó con la Coalición por Melilla de Mustafa Aberchán y con el PSOE para ser él presidente de la Ciudad, a pesar de haber sido el menos votado de todos los partidos con representación en la Asamblea" ha indicado Acedo.

La senadora se ha pronunciado así después de conocer que el PP nacional ha registrado "España Suma" en todas las autonomías, excepto en Ceuta y Melilla, ante la posibilidad de una unión de las fuerzas de centro derecha de todo el país "para no dividir el voto y con ello evitar una victoria de la izquierda". "En Melilla no solo no tiene sentido, sino que ahora mismo sería absurdo" con Eduardo de Castro al frente de Cs.