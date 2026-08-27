PSOE-A afea al PP una "utilización partidista" de la FEMP y la FAMP tras las convocatorias de concentraciones por Ceuta

Archivo - (I-D) El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, durante un acto del PP sobre financiación local, en el espacio Talent Garden, a 17 de marzo de 2026, en Barcelona. (Foto de archivo). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha achacado este jueves al PP una "utilización partidista" tanto de la Federación Española como de la Andaluza de Municipios y Provincias --la FEMP y la FAMP, respectivamente--, al hilo de las concentraciones convocadas "de forma unilateral, sin el respaldo de los grupos políticos", para el próximo 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta.

En un comunicado, el PSOE-A ha acusado así a la presidenta de la FEMP, que es la también alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), de "imponer decisiones y convocatorias de forma unilateral sin el respaldo de los grupos políticos".

Los socialistas andaluces critican que el Partido Popular "pretenda convertir este órgano de representación institucional en una herramienta al servicio de su confrontación partidista".

Desde el PSOE-A puntualizan que "la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta no está en cuestión, pero el municipalismo no puede ser instrumentalizado para alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria" que se registra en dicha ciudad.

El PSOE-A ha remarcado que "todos los grupos políticos presentes en la Federación Española de Municipios y Provincias, salvo el Partido Popular, han denunciado conjuntamente que la convocatoria de concentraciones ante los ayuntamientos, la celebración de la próxima Junta de Gobierno de la FEMP en Ceuta y la cesión al presidente ceutí, Juan Vivas (PP), de la representación de la Federación ante el Comité Europeo de las Regiones fueron anunciadas unilateralmente por García-Pelayo, sin acuerdo de los órganos de gobierno de la institución".

Después de que desde la FAMP hayan anunciado este jueves que se adhieren a esta convocatoria de concentraciones ante los ayuntamientos, desde el PSOE-A han señalado que es "especialmente grave" que la federación andaluza "se limite a obedecer las instrucciones de la dirección 'popular' de la FEMP y pretenda implicar a todos los ayuntamientos andaluces en una maniobra que no cuenta con el consenso político ni institucional imprescindible".

"LA SOLIDARIDAD CON CEUTA ESTÁ FUERA DE TODA DUDA"

Desde el PSOE-A inciden en remarcar que "la solidaridad con Ceuta y con el pueblo ceutí está fuera de toda duda", y quieren dejar claro que "el PSOE estará siempre al lado de Ceuta y Melilla, arrimando el hombro desde la legalidad, la responsabilidad institucional y el respeto a los derechos humanos".

"Lo que no vamos a respaldar es que el PP utilice una crisis humanitaria para alimentar la tensión, atacar al Gobierno de España y obtener rédito político", han apostillado desde el PSOE-A, desde donde consideran que el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, "no puede apropiarse de la voz del municipalismo andaluz para respaldar decisiones adoptadas sin diálogo".

Ayuntamientos como el de Jaén --gobernado por el socialista Julio Millán-- "ya han anunciado que no participarán en una concentración que ha sido convocada sin contar con el consenso de las fuerzas políticas", han puesto de relieve desde la federación socialista andaluza.

"No se puede hablar en nombre de todos mientras se ignora a una parte esencial de los gobiernos locales andaluces. La FAMP pertenece a los 785 municipios de Andalucía, no al Partido Popular ni a su estrategia de confrontación con el Gobierno de España", han advertido desde el PSOE-A.

La federación socialista andaluza ha reclamado al presidente de la FAMP que "explique si la adhesión a esta convocatoria fue debatida y aprobada por los órganos correspondientes de la Federación, que escuche a los grupos políticos y representantes municipales y que rectifique su pretensión de presentar como una posición común lo que es, en realidad, "una decisión unilateral del PP".

Asimismo, ha exigido que tanto Bellido como García-Pelayo "retiren o sometan al consenso de los órganos de gobierno todas las actuaciones anunciadas". Los socialistas han lamentado, además, que la presidenta de la FEMP "no haya respondido al comunicado conjunto presentado por el resto de grupos y que el secretario general ni siquiera lo haya tenido formalmente por presentado, una actuación inédita en los más de 45 años de historia de la institución", han criticado desde el PSOE-A.

"El municipalismo debe servir para unir instituciones, cooperar y resolver los problemas de la ciudadanía. Nunca para convertir los ayuntamientos en escenarios de la propaganda y la confrontación del Partido Popular", ha concluido el PSOE de Andalucía.