Sofía Acedo (PP) reclama seguridad fronteriza para Ceuta y Melilla y "reciprocidad" con Marruecos

La diputada nacional del Partido Popular y candidata a la reelección por Melilla, Sofía Acedo Reyes, en el primer día de campaña electoral. - PP MELILLA

MELILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular y candidata a la reelección por Melilla, Sofía Acedo Reyes, ha reclamado este viernes que "se garantice la seguridad de Ceuta y Melilla, el respeto a sus fronteras y unas relaciones con Marruecos basadas en la buena vecindad, el respeto mutuo y la reciprocidad".

En el primer día de caravana electoral del PP melillense, Sofía Acedo ha asegurado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "no son una cita electoral más, puesto que está en juego el funcionamiento de las instituciones, la confianza de los ciudadanos en la política, la calidad de los servicios públicos y las oportunidades para las próximas generaciones".

La candidata popular ha defendido que "estos comicios deben servir para trasladar un mensaje de esperanza y conseguir que Melilla vuelva a ocupar un lugar central en la agenda política nacional". En este sentido, ha insistido en que el Partido Popular tiene el compromiso de devolver a la ciudad la relevancia que, a su juicio, ha perdido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez.

"No todos somos iguales", ha afirmado Acedo, quien ha reivindicado la manera de hacer política del PP frente al PSOE. La dirigente ha asegurado que su partido "no frivoliza con las tragedias que afectan a los españoles", como lo que ha llamado "invasión de Ceuta" o los dos accidentes de tren de alta velocidad en menos de un año con 116 víctimas mortales, "ni utiliza la convivencia entre los ciudadanos con fines electorales", sino que, según ha señalado, "ofrece soluciones y se implica en los problemas del país".

La candidata al Congreso ha defendido que "España necesita un proyecto de reconstrucción nacional" que permita recuperar la confianza en las instituciones, la estabilidad política y la capacidad de afrontar los problemas con seriedad. "Reconstruir no significa empezar de cero, sino recuperar lo que funciona, eliminar lo prescindible o lo que se ha hecho mal y emprender las reformas que nuestro país necesita", ha explicado.

En el caso concreto de Melilla, Acedo ha enumerado las principales necesidades que, a su juicio, debe atender el próximo Gobierno: "seguridad, respeto a las fronteras, relaciones de buena vecindad con Marruecos, conectividad aérea y marítima, vivienda para jóvenes y familias vulnerables, una sanidad pública con profesionales suficientes, empleo, actividad económica e inversiones" ha enumerado.

La dirigente popular ha destacado también el compromiso del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Melilla y ha aludido a las medidas contempladas en el programa electoral de su formación para garantizar "la seguridad necesaria, la sanidad necesaria, la conectividad necesaria, la vivienda necesaria y el despliegue del Estado necesario".

Acedo ha aprovechado su intervención para criticar la gestión del Ejecutivo socialista y acusar al PSOE de haber abandonado a Melilla con el respaldo de los socialistas locales y de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh. "Han protegido más su sillón y sus intereses, los intereses del Partido Socialista, en contra incluso de la defensa de los intereses de los melillenses", ha manifestado.

Asimismo, ha denunciado la "degradación" institucional y los casos de corrupción que, en su opinión, "han marcado la etapa de Pedro Sánchez", y ha asegurado comprender la frustración de los ciudadanos ante el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades económicas de las familias.