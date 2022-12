Vivas, sobre la derrota de España: "El disgusto y las celebraciones en Ceuta han sido como en el resto del país"

CEUTA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha subrayado este miércoles que en la ciudad autónoma el "disgusto" por la derrota de la selección española en octavos de final del Mundial de fútbol y las celebraciones posteriores de seguidores del combinado marroquí han sido en ambos casos "como en el resto del país", por lo que ha rechazado el intento de Vox de "utilizar" el partido para "dividir" a la población local tachando a parte de sus vecinos de "quintacolumnistas" del Reino alauita.

En declaraciones a Europa Press, el líder del Ejecutivo ceutí ha señalado que "la eliminación de España ha supuesto para la inmensa mayoría de los ceutíes una decepción deportiva, como para el resto de nuestros compatriotas", y ha recordado que "celebraciones por la victoria de Marruecos ha habido en Ceuta y en muchísimas otras localidades de todo el país, pero en la ciudad no ha tenido ninguna incidencia reseñable".

"Aquellos que han intentado calentar el ambiente durante los días previos al partido para que esto se convirtiera en un motivo de conflicto seguramente estarán a disgusto porque no les ha salido bien la operación, movida por un evidente interés partidista", se ha referido Vivas a las declaraciones vertidas por los líderes locales de Vox, que han interpretado la salida de unas 500 personas a las calles en vehículos haciendo sonar sus cláxones y agitando banderas marroquíes como "la muestra manifiesta de la existencia de un quintacolumnismo en Ceuta consentido por el PP".

El presidente autonómico se ha congratulado por el operativo "preventivo" desplegado por las Fuerzas de Seguridad "como en muchas otras ciudades de España" para evitar incidentes que no se produjeron.

En la ciudad autónoma están censados, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 5.000 ciudadanos de nacionalidad marroquí, pero Vox viene endosando desde mayo del año pasado a la población española de confesión musulmana, casi el 50% de la población local, una vocación "quintacolumnista" y afín a las reivindicaciones soberanistas del país vecino.

"Las celebraciones que hubo se desarrollaron sin incidentes y fueron, en términos cuantitativos, muy menores a las que hemos visto en otras ciudades de España, pero es lógico que se sientan frustrados quienes intentan utilizar un partido de fútbol, una crisis fronteriza, el calendario laboral o las redacciones que hacen los niños en los colegios para dividir y enfrentar a los ceutíes", ha resumido en referencia a la posición de la formación ultra, "la misma que ni siquiera ha acudido a los actos institucionales convocados por el aniversario de la Constitución".

Además, el presidente ha reiterado que, como destacó en su discurso de este 6 de diciembre, "la españolidad de Ceuta se alcanza siendo firmes en poner de manifiesto que es lo que quieren los ceutíes, lo que acredita el derecho y lo que avala la historia". "Yo no voy darle la razón a Marruecos, porque es falso, diciendo que los ceutíes quieren a ese país y no a España, aunque me llamen traidor, porque nuestra fortaleza está en la convivencia y en la unidad", ha zanjado.