Alejandro Sanz, emocionado tras su distinción como Hijo Predilecto de Andalucía: "Te declaro mi amor eterno"

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Grandísimas noticias para Alejandro Sanz, que este martes recibía uno de los mayores e inesperados honores de su vida al enterarse de que el 28 de febrero será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía. "¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no. Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado" publicaba el artista emocionado en sus redes sociales tras enterarse del reconocimiento otorgado por la Junta de Adalucía.

"Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo" ha confesado Sanz, doblemente feliz porque, al igual que él, el compositor Manuel Alejandro - "mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, poeta de la canción" - recibirá el mismo reconocimiento que él el día de Andalucía, tierra de ambos y de la que ahora los dos serán Hijos Predilectos. "La verdad, no puedo pedir más", ha asegurado pletórico.

Madrileño de nacimiento pero andaluz de corazón - su madre era de Alcalá de los Gazules, Cádiz - Alejandro ha declarado a Europa Press su amor incondicional por Andalucía, a quien subraya le debe "todo lo que he hecho en mi vida musicalmente y todo lo que he logrado".

"Me siento muy emocionado porque cuando me ocurren cosas así me acuerdo de tantas cosas y echo de menos a tanta gente", ha admitido, feliz por la "carambola maravillosa" de recibir esta distinción junto al compositor y productor musical Manuel Alejandro, quien ha influido de manera decisiva en su carrera y con quien tiene una relación muy especial: "Después de la historia personal tan peculiar que ambos tenemos, la vida hace ese pequeño truco de magia y es increíble que estemos el mismo día recogiendo este reconocimiento".

Medalla de Andalucía desde el año 2000 y uno de los grandes embajadores con los que cuenta esta tierra, Alejandro destaca que la forma en la que se crió musicalmente fue con "nuestra música y nuestra cultura". "Cuando íbamos en coche desde Madrid hasta Alcalá de los Gazules, Algeciras o Carmona todo ese camino era escuchando a Paco, a Camarón, a Lole y Manuel, y esa música fue la que se quedó en mí y me hizo tener ese interés", ha afirmado, desvelando que Andalucía "siempre ha significado el sitio de libertad al que cuando se terminaba el colegio íbamos a disfrutar".

"Una vez que sabes que en tu vida musical y de formación ha tenido tanto que ver la cultura andaluza, porque yo soy un andaluz que nació fuera, es como darle la vuelta al viaje, volver y que tu casa te reciba con los brazos abiertos", ha explicado, aplaudiendo que en Andalucía "los niños desde chicos juegan con la música". "Qué bonito juguete y qué bonita manera de convertir la música en algo que no es estricto o impuesto, sino algo con lo que puedes jugar", ha señalado.

Alejandro Sanz ha valorado que una de las cosas "grandes" de esta tierra "es la universalidad", admitiendo que en Andalucía "canto de una diferente". "En todos los sitios quiero hacerlo lo mejor posible, pero aquí me sale un pellizquito extra", revela con una sonrisa, destacando que cada provincia andaluza "es un mundo".

Por último, el cantante ha anunciado que ofrecerá una versión del himno andaluz en la ceremonia de entrega que el próximo 28 de febrero tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y ha subrayado "el increíble abanico de versiones que hay del mismo, algunos muy particulares y de distintas sensibilidades". "Es maravilloso formar parte de este grupo de gente que va a hacer una versión del himno en el Día de Andalucía, me parece algo muy bello. Deberían hacer una colección con todas las versiones".