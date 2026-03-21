Antonio Carmona publica 'Baro Drom (Éxodo)', su primer álbum de esta década

Archivo - Antonio Carmona publica nuevo álbum, 'Baro Drom 'Éxodo)' - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Mar. (CHANCE) -

Con sus hijas triunfando en la industria musical, siguiendo la saga familiar, Antonio Carmona vuelve a sacar disco, el primero de esta década, con el que echa la vista atrás a cuarenta años de carrera musical durante la que ha bebido de nuevas influencias y nuevas formas de entender la música, sin olvidar sus raíces gitanas. 'Baro Drom (Éxodo)' es el nombre que Antonio le ha puesto a este nuevo trabajo con el que recorre el camino de la memoria gitana y la música mestiza.

Con estas canciones, el artista pretende rendir homenaje al pueblo gitano que durante siglos ha vivido "en movimiento". "En romaní existe una expresión para nombrar ese tránsito interminable" y es precisamente la que da nombre al álbum, compuesto por diez canciones con el sello indiscutible de Antonio Carmona. 'La Paz' es el focus track de 'Baro Drom (Éxodo)' y, junto con 'Cómo voy a acabar', 'Se me encoge el pecho' y 'Los colores', están llamados a convertirse en los nuevos clásicos de su discografía.

En este nuevo camino de Antonio Carmona, el cantante cuenta con unas colaboraciones a la altura de su figura, empezando por sus hijas, Marina y Lucía Fernanda, y siguiendo con su tío Pepe Habichuela; Lin Cortés; Chus Santana; Antonio Rayo, 'Rayito'; Andy Clay; Javier 'Harto' Rodríguez; Chabuco; Juan Ernesto Laya o Jorge Glen, además de la inestimable presencia del guitarrista Vicente Amigo y del dúo francés Biglo & Oli.

'Baro Drom (Éxodo)' estará incluido en el repertorio de la gira 20 aniversario de Antonio Carmona en la que repasará sus mejores canciones desde que debutó en solitario tras dejar 'Ketama' y dar el salto con 'Vengo Venenoso' en el año 2006. En el tour, que comienza en Valencia el próximo 10 de abril, incluye algunas de sus colaboraciones más aplaudidas con artistas como C. Tangana y Alejandro Sanz.