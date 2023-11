Lorena Gómez, emocionada tras su concierto en Sevilla: "Quizás sea el mejor momento de mi vida"

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -

Saboreando uno de sus mejores momentos profesionales tras presentar su tercer disco de estudio, 'Me vuelvo a la vida', Lorena Gómez ofreció este sábado un concierto en Sevilla arropada por su marido, René Ramos, y la hermana de éste, Miriam Ramos. La artista se mostró muy emocionada desde el primer momento que se subió al escenario y cautivó a su público con un espectacular repertorio de temas.

"Llevaba mucho tiempo sin cantar, sin hacer conciertos, la verdad todo lo que he vivido esta semana ha sido un poco sueño, siempre digo: 'mi madre está haciendo horas extras arriba" confesaba la cantante ante todo su público, añadiendo que "Quizás sea el mejor momento de mi vida, el que estoy viviendo en todos los sentidos y es lo que me da fuerzas para seguir componiendo y de vuestra mano".

La artista aprovechaba su concierto para tratar el cáncer y lanzar un mensaje para que todo el mundo se mentalice en disfrutar de la vida: "Os pido de corazón, de verdad, que disfrutéis de la vida que es muy corta, que no sabéis lo afortunado que somos teniendo solamente salud ese es mi único pensamiento con el cual me levanto todas las mañanas, agradeciendo todo lo que tengo y disfrutando, que nunca sabe una cuándo va a ser su último día, gracias".

Minutos más tarde, Lorena atendía a los micrófonos de Europa Press y nos confesaba estar "muy feliz de estar aquí hoy con todo vosotros" porque "ha sido un sueño, me habían dicho que Sevilla era espectacular pero hasta que no he pisado el escenario por primera vez no me he dado cuenta".

En cuanto a cómo se sentía por el recibimiento que había tenido en Sevilla, la cantante se emocionaba: "He alucinado no me esperaba tanto, tanto, cariño. Una nunca sabe a lo que expone cuando va a hacer un concierto, pero la verdad que es increíble, doy las gracias a Sevilla".

Sobre el cáncer, Lorena nos explicaba que es un tema que "me ha tocado muy de cerca, mi madre, del hijo de mis primos que ha fallecido hace un mes. Ha sido todo como muy triste y creo que qué mejor manera que recordarles y homenajearles así".

Orgullosa de que su marido y su cuñada pudieran disfrutar de su concierto en Sevilla, explicaba porqué su cuñado, Sergio Ramos, no pudo asistir: "pobre, hoy tenían partido y Sergio estaba lesionado también, entonces se ha quedado con su Sevilla" y además desvelaba todos los proyectos que tiene entre manos: "Muchos, mucho, muchas cosas pasando, muchos concierto, firmas y mucha gente que me ha llenado el corazón, de verdad que increíble".

Cargando el vídeo....

Cargando el vídeo....