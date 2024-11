Luisa Mayol declara su amor y admiración hacia Luis Tosar: "Es el hombre de mi vida"

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

Tras haberse hecho un hueco en el mundo de la interpretación de nuestro país, Luisa Mayol ha vuelto a la gran pantalla de la mano de una película muy especial. Con un compañero de reparto como su marido Luis Tosar en 'Amanece en Samaná', Mayol ha reconocido que para ella ha sido muy fácil trabajar junto a la persona de la que está enamorada ya que siente una gran admiración por él.

"Es muy fácil trabajar con Luis, es mi marido y lo amo, pero además siento muchísima admiración por él, es un tremendo actorazo, nada puede salir mal al lado de Luis" reconocía Luisa tremendamente orgullosa de la gran trayectoria profesional de su marido y padre de sus hijos. "Para mí como actriz es un privilegio, es generoso, talentoso, nada puede salir mal" sentenciaba al respecto. Consciente de la dificultad añadida que puede tener el trabajar con tu marido, Mayol dejaba claro ante las cámaras de Europa Press que han cuidado mucho que sus personajes estén lo más alejados posible de su vida como familia: "Los personajes estaban muy lejos de nosotros, hay que hacer un trabajo más profundo. Queremos estar muy lejos cuando trabajamos, digo de los personajes, no queremos parecernos en los más mínimo a nosotros, a nuestra relación o a nuestra familia... eso lo cuidamos mucho".

Madre de dos niños junto al actor, León y Luana, Luisa reconocía que ambos están de acuerdo en mantener a sus hijos lo más alejados posible de su profesión y es que, por el momento, no han podido ver muchas de sus películas debido a su edad: "Los protegemos muchísimo, nuestro hijo no ve mucha pantalla, nuestras películas tampoco las pueden ver, todavía no están en edad de verlas, saben que somos actores, que nos dedicamos a esto". A pesar de esto, en el caso de esta películas, los niños sí que pudieron disfrutar junto a ellos de muchas de las jornadas de rodaje: "En el caso de 'Amanece en Samaná' vinieron muchísimo al rodaje porque se podía, pero hay muchas películas que no pueden venir al rodaje. Ellos están contentos, están orgullosos, los dos tiene ahí lo suyo también así que bien".