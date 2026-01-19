Merche, de su decisión de dejar Madrid para volver a Cádiz con su hija, a su emotivo recuerdo a Álex Casademunt

Merche lanza nuevo single, 'Labios de rojo' - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Ene. (CHANCE) -

Coincidiendo con su 25º aniversario en el mundo de la música, Merche ha comenzado 2026 lanzando un nuevo single, 'Labios de rojo', una canción muy personal inspirada en su decisión de regresar a su ciudad natal, Cádiz, junto a su hija Ambika -a la que adoptó en La India en 2014- tras casi un cuarto de siglo residiendo en Madrid.

Un mensaje positivo en el que habla de la importancia de disfrutar de la vida y del arraigo por su tierra, sobre el que ha hablado en una entrevista con Europa Press en la que, además de sincerarse sobre el gran momento que está atravesando a todos los niveles ha revelado por qué no se plantea volver a enamorarse (su última pareja conocida fue el exgran hermano Arturo Requejo, con el que rompió en 2020 tras 7 años de relación), y ha confesado que sigue teniendo muy presente a uno de sus grades amores, el triunfito Álex Casademunt, fallecido en 2021 en un accidente de tráfico y al que recuerda con nostalgia y mucho cariño.

- CHANCE: Nuevo single, "Labios de Rojo". Cuéntanos de qué va y en qué te has inspirado.

- MERCHE: Bueno, pues "Labios de Rojo" es un reflejo del momento vital en el que me encuentro. Hace ya, pues eso, un par de años que necesitaba buscar esa calma, vivir un poquito más despacio, dedicarme un poquito más tiempo a mí. Y bueno, hace unos meses, después de llevarme media vida viviendo en Madrid, y 24 años exactamente, pues decidí marcharme a Cádiz, ese fue el primer paso para buscar esa calma y "Labios de Rojos" es el reflejo de ese momento vital por el que estoy pasando ahora mismo.

- CH: ¿Cómo ha sido esa vuelta a tu tierra después de estar tantos años aquí en Madrid?

- MERCHE: Pues la verdad es que muy feliz, yo en Madrid soy muy feliz, y hay un trocito de mi corazón que es madrileño total, mi hija es madrileña, y siempre voy a estar muy vinculada a Madrid emocionalmente y profesionalmente también. Pero necesitaba ese olor a sal que tiene Cádiz, necesitaba esa calma y esa paz y dedicar más tiempo a mí y no solo a trabajar y un poquito más a vivir, que a veces se nos olvida.

- CH: Bueno, la niña que tiene 15 años ya, ¿cómo ha llevado este cambio?

- MERCHE: Muy bien, mira ella fue la que me animó, la que al final me dijo vámonos para Cádiz, yo llevaba ya dándole vueltas un tiempito, pero fue la que me dio el último empujón y bueno por ella decidí bajarme, ella está encantada, es verdad que está mucho de menos Madrid, como digo es muy madrileña, pero está encantada allí en Cádiz y bueno al final vamos y venimos porque no estamos tan lejos y con el AVE llegamos muy rapidito. O sea que tampoco es que lo vaya a estar excesivamente de menos porque estaremos aquí en Madrid mucho tiempo, también.

- CH: ¿Y tú has conseguido echar el freno, ese freno que querías, ahora te dedicas más a ti?

- MERCHE: Bueno, estoy en el proceso, porque esto es algo despacito, llevo toda la vida trabajando, que es verdad que yo adoro mi profesión y me siento una mujer muy afortunada, pero hay veces que en la vorágine del trabajo te olvidas de lo más importante que es eso, de vivir, de disfrutar de esas pequeñitas cosas que a veces, pues con eso, corriendo de un lado para otro, que si gira, que si promociones, que si componer, que si grabar y al final te olvidas un poquito de ti. Pero estoy en el camino, pero esa paz ya la he encontrado, ahora lo que quiero es mantenerla en el tiempo.

- CH: Tú compones todas tus canciones desde el inicio de tu carrera. ¿Dónde encuentras la inspiración?

- MERCHE: La vida, en la vida, tanto las canciones de amor como de desamor, como las denuncias de las causas sociales que a mí me tocan el corazón y que han formado también parte importante de mi repertorio. Al final es, pues eso, las situaciones que tú vas viviendo en tus experiencias. Para mí es mi lenguaje y es mi forma de expresarme, que lo hago mucho mejor que hablando y al final, quizás por ser historias reales y ser historias que al final a todos nos han pasado en algún momento, la gente se siente identificada con estas canciones.

- CH: ¿En qué momento personal te encuentras? ¿Sigues soltera? ¿estás conociendo a alguien?

- MERCHE: Estoy soltera. No estoy cerrada al amor ni mucho menos, pero sí que es verdad que conforme van pasando los años sabes lo que no quieres y te vuelves un poquito más exigente o eres más selectiva porque ya, bueno, pues te has tropezado a lo mejor alguna que otra vez y ya evidentemente tienes claro por dónde quieres ir o lo ves de mí mejor. Aunque yo, la mayoría de mis errores han sido en el amor que me he equivocado muchísimo, he amado mucho, me han amado mucho, me han hecho daño, yo he vivido ya de todo. Pero es verdad que ahora desde esa calma, si conozco a alguna persona que me aporta y que ve la vida de la misma forma que la veo yo y queremos hacer un camino juntos genial. Si no, soy muy feliz, que muchas veces me dicen estás sola, digo, no, sola nunca, soltera sí, pero sola no. Y soy muy feliz y yo con mi niña, mi familia, mis amigos, mi profesión, no necesito nada más. Si conozco a una persona especial que me haga más bonita todavía la vida, pues bienvenido será. Si no, tampoco pasa nada, que soy muy feliz, la verdad.

- CH: ¿Te sigues acordando mucho de Álex Casademunt?

- MERCHE: Sí, siempre. Yo creo que las personas que quieres y que se han ido, y sobre todo en el caso de Álex, antes de tiempo, te acuerdas siempre, todos los días. Más con esta profesión, que era la misma que la de él. Hay muchos detalles y muchos momentos que vivo en los escenarios que me recuerdan a él. Tengo mucho contacto con su familia, en especial con su madre. Es inevitable no acordarse de él estas Navidades, felicitándonos a su madre. Y yo me enviaba fotos y los lagrimones ahí. Pero bueno, seguro que él está feliz donde esté y está haciendo felices a todos los que estén a su alrededor porque es una persona muy bonita, con un alma muy bonita y de estos que iluminaban la habitación cuando entraban.

- CH: ¿Qué esperas musicalmente de este año? ¿Vas a seguir componiendo? ¿Tienes algún concierto a la vista?

- MERCHE: Pues mira, habrá más música a lo largo de este año, inédita, más canciones. Empezamos la gira el 13 de febrero en Mérida y sobre todo lo que estoy también ya metida al 100 % es preparando el disco del aniversario que viene que ya hacemos 25, las bodas de plata y haremos un disco muy especial y también una gira muy especial. Es muy complicado, aunque es verdad que yo siempre he sido muy afortunada desde que empecé, el público me dio la mano desde el principio y no me la ha soltado en ningún momento. Y bueno, gracias a ellos estoy aquí, ya son muchísimos años y no paro de trabajar y se lo debo todo al público.

- CH: Quiero preguntarte por la denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por presunta agresión sexual. ¿Qué opinión te merece?

- MERCHE: Es un tema bastante complicado, sobre todo porque anticiparse a dar una opinión en estos casos cuando todavía no se sabe es complicado. Yo si las mujeres que lo han denunciado dicen la verdad, pues todo el peso de la ley ya se llame Julio, Pepe o Luis. Si no es el caso, pues también. Y no me gusta anticiparme a lo que diga la justicia, porque al final, si imaginemos que no fuese así, se le hace mucho daño a, en este caso, a Julio Iglesias e, insisto, si fuese Roberto o Luis.