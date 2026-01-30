España deja de ser el país con más paro de la UE y cede el liderazgo a Finlandia, según los últimos datos de Eurostat



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

España ha dejado de ser el 'farolillo rojo' del desempleo en la UE y Finlandia pasa a encabezar la clasificación, con una tasa de paro del 10,3%, seguida de España, con un 10%, y Suecia, con un 8,8%, según los datos de cierre de 2025 publicados este viernes por Eurostat.

La tasa de paro de la eurozona y del conjunto de la Unión Europea se mantuvo en diciembre en el 6,2%.

La oficina estadística europea ha desvelado que en el último mes de 2025 un total de 13,043 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 10,892 millones se encontraban en la zona euro.

Esto supone un descenso mensual de 94.000 desempleados en la UE y de 65.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con diciembre de 2024, el desempleo subió en 71.000 personas en los Veintisiete y se redujo en 22.000 en la zona euro.

Respecto a las menores tasas de desempleo, las menores cifras se observaron en República Checa, con un 3,1%; Polonia y Malta, con un 3,2%; y Bulgaria, con 3,3%.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE disminuyó dos décimas en diciembre, hasta el 14,7%, mientras que se dejó una décima y quedó en el 14,3% en la zona euro.

SUECIA SUPERA A ESPAÑA EN PARO JUVENIL

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,857 millones de personas, de los que 2,271 millones residían en la eurozona.

En el caso de España, en diciembre se contabilizaron 2,513 millones de personas sin empleo, de las cuales 429.000 eran menores de 25 años. Así, el paro juvenil fue del 23,4%, la segunda más alta del bloque comunitario por detrás de Suecia.