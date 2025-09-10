Bertín Osborne o Fran Rivera... rostros conocidos acuden a la inauguración del nuevo Food Market de Enrique Tomás

Francisco Rivera en la inauguración del nuevo Food Market de Enrique Tomás - CEDIDA POR ENRIQUE TOMÁS

MADRID, 10 Sep. (CHANCE) -

Rostros conocidos como Bertín Osborne, Raquel Revuelta o Francisco Rivera se han dejado ver este miércoles, 10 de septiembre, en la inauguración del nuevo Food Market de Enrique Tomás en el Aeropuerto de Sevilla. Un proyecto que va más allá de un punto de restauración: se trata de un espacio gastronómico completo, diseñado para ofrecer sabor, calidad y comodidad a los viajeros, justo antes de despegar.

Además de estas personalidades relevantes en el mundo social, el acto ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, así como de representantes de AENA, medios locales, figuras destacadas de los Latin Grammy como Enrique Pérez y del propio Enrique Tomás y su equipo directivo.

Ubicado en el corazón del aeropuerto, el nuevo Food Market reúne una oferta variada y equilibrada a través de cuatro nuevas estaciones gastronómicas que se suman a los espacios más emblemáticos de la marca: La Barra Enrique Tomás, Express & Co. y Cervecería Victoria.

Cuatro estaciones para todos los gustos:

Masakali Pizza, pizzas artesanas de masa fina, crujiente y sabrosa, con toppings como pepperoni, cuatro quesos o pollo con verduras. Pensadas para tomar al momento o llevar en caja.

Hamburdehesa, inspirada en el clásico burger & grill americano, esta parada ofrece hamburguesas con carne jugosa, pan brioche y combinaciones únicas como la "Smash", su propuesta estrella; Focattina.

Focattina, La Bocadillería: Pan de focaccia recién horneado y rellenos gourmet como la "Venerable" (mortadela trufada y pesto), "Fumicatta" (jamón curado y verduras asadas) o "Me la Trufa" (jamón cocido y crema de trufa).

Sabor a España, Dulces tradicionales como turrones, mieles artesanales, almendras garrapiñadas o chocolates con almendra. Perfecto para llevar un recuerdo con sabor local.

Desde desayunos a cenas, el nuevo Food Market está pensado para satisfacer todos los antojos a cualquier hora del día. Ya sea para una parada rápida o una comida más pausada, el espacio combina una oferta diversa, diseño cuidado y atención al detalle, reflejo de los valores que han convertido a Enrique Tomás en líder mundial del jamón ibérico.

Con esta apertura, la marca refuerza su presencia en Andalucía y su posicionamiento en aeropuertos clave, consolidando su objetivo de convertir cada punto de contacto con el cliente en una experiencia memorable.