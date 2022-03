¿Sabes cuáles son algunos de los alimentos que nos hacen felices? Te lo contamos

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Muchos somos los que no relacionamos comer bien con el placer y el disfrute de una buena comida, pero lo cierto es que nada tiene que ver. Llevar una dieta equilibrada y sana no significa que no podamos disfrutar de los alimentos que ingerimos, pero sí conlleva un control.

Durante muchos años hemos oído hablar de alimentos que nos aportan felicidad, mejor dicho, alimentos que por sus nutrientes potencian en nuestro cerebro una sensación de bienestar. Hemos podido hablar con Nanas & Co y nos han desvelado nueve alimentos que nos provocan esa sensación en nuestro cuerpo... toma nota y no te pierdas ninguno ya que hoy es el Día de la Felicidad, y qué mejor manera que disfrutarlo al máximo con tus comidas preferidas.

Arándanos. Los arándanos tienen un completo perfil nutricional y son alimentos ideales para mejorar el estado de ánimo. Tienen un delicioso sabor y son ricos en vitaminas y antioxidantes, ayudan a activar las respuestas positivas y los signos de bienestar del cerebro. Al igual que otros frutos, como las moras o las bayas como el Acai.

Fermentados. La salud del intestino está relacionada con las emociones; la ingesta habitual de probióticos aumenta los neuroquímicos de la felicidad (dopamina y serotonina). Por ello, los alimentos fermentados como la kombucha, el kéfir y el tempeh son perfectos para mejorar nuestro bienestar. Además, ayudan a controlar el peso y a reducir la inflamación y refuerzan el sistema inmunitario.

Verduras. La obesidad siempre ha estado unida a dietas muy pobres en frutas y verduras. La falta de vitaminas y minerales puede ocasionar mal humor, por lo que las verduras, especialmente las de hojas de color verde oscuro son muy útiles para mejorar nuestro estado de ánimo. Además, contienen mucha vitamina C y magnesio, dos moléculas imprescindibles para transformar la tiroxina y el triptófano en las famosas serotonina y dopamina.

Salmón. El pescado en general, aunque especialmente el salmón, tienen un gran contenido de Omega 3, un aminoácido esencial vinculado con la regulación del humor y el bienestar. Además, otros tesoros del mar, como las ostras, tienen un alto contenido de selenio, también relacionado con la felicidad.

Plátanos. Su perfil nutricional es rico en sustancias importantes para el organismo, como la vitamina B6, triptófano y potasio, hierro y magnesio, también relacionado con el humor.

Miel. (Aunque hay que asegurarse de que sea pura de abejas). Es muy beneficiosa para el cerebro, ya que contiene quercetina y kaempferol, dos sustancias que contribuyen a su buena salud. La miel ayuda a liberar serotonina, lo que eleva el estado de ánimo y relaja. Además, en la cocina es un producto muy versátil que permite endulzar muchos platos sin los perjuicios de los azúcares refinados.

Jengibre. Es un alimento efectivo a la hora de acelerar el metabolismo, prevenir enfermedades cardiacas, combatir las migrañas y reforzar las defensas del organismo. Se trata de una solución efectiva para problemas digestivos o dolores menstruales. Actúa como antinflamatorio, relajante muscular y como afrodisíaco natural.

Frutos secos. Son una excelente fuente de ácidos grasos Omega 3. Las nueces, almendras, avellanas o anacardos son fuentes vegetales ricas en triptófano, el aliado de la felicidad.

Chocolate. El consumo de chocolate nos proporciona varios de los químicos necesarios para ser felices. Además de su sabor, lo que nos produce una sensación de bienestar es que activa y acelera la producción de serotonina y el control del estrés.