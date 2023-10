La abogada de Juan José Ballesta asegura que el actor no conoce a la denunciante por presunto abuso sexual

MADRID, 10 Oct. (CHANCE) -

Juan José Ballesta, protagonista de 'El Bola', ha sido acusado de presunta agresión sexual y tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 7 de noviembre. Diferentes fuentes han confirmado que, según los análisis que le realizaron los médicos y que forman parte del atestado de la Policía Nacional de Parla, la mujer que denunció había consumido sustancias estupefacientes, por lo que tuvo que acudir posteriormente al área de psiquiatría del centro donde estaba siendo tratada al tener diagnosticado esquizofrenia paranoide.

La abogada del actor, Beatriz Uriarte, ha asegurado al equipo de Europa Press que su cliente no conoce a la denunciante: "Mi cliente lo que refiere es que no conoce a esta persona en tanto cuanto no la conoce, yo tampoco puedo aportar muchos más datos del procedimiento".

La defensora del actor se ha mostrado incrédula ante el testimonio de la supuesta víctima debido a que ésta ha afirmado ser amiga de la infancia y vecina del ganador de un Goya: "La realidad es que sí que se ha publicado que al parecer son amigos de la infancia. Me extraña que esto haya podido ocurrir porque tienen una diferencia de edad muy amplia y cuando esta señora tenía diez años, que está en su infancia, esta persona todavía no había nacido. Es un poco difícil que sea su amiga de la infancia y también es muy complicado que sea su vecina porque por lo que hemos podido ver no viven en el mismo bloque y al parecer tampoco vive en el mismo sitio que Juan José Ballesta. Madrid es muy grande y decir que por vivir en Madrid somos vecinos, yo creo que es extralimitarse".

Beatriz Uriarte quiere dejar claro que Juan José Ballesta no ha sido detenido porque no se ha llegado a judicializar el caso: "La realidad es que hasta día de hoy no ha sido detenido, este proceso ya ha sido judicializado y también lo que quiero reseñar es que no tiene ningún tipo de antecedente ni penal, ni policial, ni ha existido ningún tipo de sentencia, por lo tanto hay una investigación, declararemos ante la autoridad judicial y que no ha sido acusado de nada porque ni siquiera ha sido ratificada la denuncia por parte de la denunciante".

Sobre si es cierto que la mujer habría interpuesto una denuncia contra su cliente mientras que se somete a un tratamiento psiquiátrico: "Al final lo que se ha ido dando es información sesgada. Nosotros que hemos tenido acceso a la información completa, yo no voy a entrar a valorar si esta persona ha realizado la denuncia desde su casa, desde la planta de un hospital o desde donde la haya realizado. Lo único que hay que mirar, con independencia del sitio, es si esta denuncia tiene credibilidad y cumple con los requisitos como para que realmente pueda enervar la presunción de inocencia de mi cliente, que desde este despacho es lo que vamos a defender en todo momento".

La abogada del actor desconoce si el intérprete tomará medidas legales contra ella: "No, todavía no lo hemos valorado. Ahora lo único que estamos valorando es que llegue cuanto antes el momento para prestar declaración para poder terminar con este procedimiento y que pueda seguir haciendo su vida como la estaba haciendo hasta este momento".