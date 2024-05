El abogado de Rafael Amargo anuncia que tomarán acciones legales ya que existe "una mano negra con carné de policía"

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

El abogado de Rafael Amargo, Marcos García-Montes, ha apuntado este miércoles que hay "una mano negra con carné de policía" en el caso del bailaor, absuelto de un delito por tráfico de drogas. Además, ha anunciado que pedirán responsabilidades.

"Sí que pensamos pedir responsabilidad a las instituciones policiales, por la detención, por todo el tipo de mecanismo de publicidad y sobre todo por el daño a la familia y a la intimidad personal, familiar y sobre todo profesional de Luciana y de Rafael con todo este procedimiento", ha asegurado García-Montes en rueda de prensa junto al bailaor.

Asimismo, ha recalcado que en el caso había detrás "una mano negra con carné de policía". "Yo siempre dije que aquí había detrás de esto una mano negra y sigo manteniendo una mano negra con carné de policía. El jefe del operativo, inspector que todos sabéis quién es y que yo no voy a revelar el nombre por educación, que está involucrado en el procedimiento de Villarejo y de la doctora Pinto, pues aquí tendrá que justificar muy mucho por qué establece un operativo policial sobre esta persona, diciendo cosas que no eran ciertas, por qué se ha faltado la verdad en el atestado policial, por qué no había una sola prueba que diera lugar a una detención, y esa detención con todo tipo de publicidad", ha afirmado.

En este sentido, el abogado ha precisado que no van a solicitar indemnización por el tiempo transcurrido en prisión "porque aquello fue un error inconsciente de Rafael", aunque ha matizado que "a lo mejor" la Audiencia pudo ponerle en libertad posteriormente, pero que "es un tema que no se puede pedir responsabilidad a la Administración".

En esta misma línea, García-Marcos ha tachado la actuación de la Policía de "lamentable". "Yo creo que la policía española, que trabaja magníficamente bien, no tiene que seguir parámetros de esta actuación policial que es de verdad lamentable", ha asegurado.

En todo caso, el abogado del artista ha expuesto que tienen que "agradecer" a la Audiencia Provincial, "no porque hayan hecho ningún favor, sino porque realmente han hecho justicia, han examinado con objetividad y sin ningún tipo de presión por la instrucción del procedimiento ni por la Fiscalía".

Además, ha agregado sobre la estancia de Amargo en prisión que el artista no tuvo "ningún trato preferencial" por ser Rafael Amargo. "Estuvo en un módulo, le trataron normalmente bien, como a todo el mundo", ha asegurado.

Por su parte, Amargo ha subrayado que no ha denunciado "ni la mitad" del sufrimiento que ha vivido en este tiempo. Además, ha expuesto que la ilusión que tenía antes ahora no la tiene, pero que, a pesar de que tiene otra edad, va a hacer "un espectáculo y acabar".

AMARGO: "EN ESTOS CUATRO AÑOS A MÍ NO ME HAN QUERIDO NI GRATIS"

Amargo ha señalado que este viernes hará una entrevista en el programa de Telecinco '¡De viernes!, donde hablará de su caso. "En estos cuatro años a mí no me han querido ni gratis, no me han querido hasta que me saliera esta sentencia y ahora, después de cuatro años, voy ahora a grabar y voy como el que va a trabajar con todo pensado y con el corazón abierto", ha asegurado para añadir que lo que tiene que contra "da para capítulos".

Asimismo, Amargo ha subrayado que no quiere dejarse nada fuera "para que vean y que cada uno se ponga y se posicione". "Cómo se puede hacer tan gratuitamente, a cambio de nada, ni del arte, ni de la construcción, ni de algo en la sociedad, a cambio de nada, tanto daño", ha añadido.

El juez de Instrucción número 27 de Madrid concluyó este martes la otra causa penal que se dirige contra Amargo por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, a raíz de una denuncia interpuesta en julio de 2022 por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

El bailaor ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito similar tras anular el tribunal las escuchas telefónicas al considerar la Sala que no se cumplieron las exigencias mínimas que exige la ley para acordar la intromisión al secreto de las comunicaciones.