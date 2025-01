Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre Anabel Pantoja y le manda sus mejores deseos

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo una semana de lo más apasionante -y no, no precisamente por las polémicas que ha protagonizado en los últimos días- sino porque ha estado presentando su libro, también la sal y la pimienta que ha lanzado con 'Carmencita Especias' y esta tarde un carrito para hacer la compra.

Allí ha asegurado que está "feliz" por todo estos proyectos aunque "reventada" porque "tengo tantas cosas, que a veces me acuerdo de una y luego de otra, son muchas cosas para mi edad".

De lo que sí que no que ha querido hablar es de sus polémicas, asegurando que "no te puedo hablar nada de todo eso porque tengo un contrato firmado" y afirmando que "lo mejor que tiene es que no me dejen hablar, se lo agradezco tanto a Telecinco".

Eso sí, ha querido pronunciarse de la situación actual de Anabel Pantoja, quien "es amiga mía, me lo ha demostrado, es adorable y la quiero un montón", dejando claro que "estoy segurísima de que esto es un error, del tipo que sea, porque ella está como loca con ese bebé y le mando todo mi amor y todo mi cariño".

Además, la diseñadora ha comentado ante los medios que espera que "se resuelva prontísimo" toda esta situación en la que se ha visto envuelta "y que sea todo un malentendido".