Ágatha Ruiz de la Prada zanja de un plumazo todas las polémicas

MADRID, 6 Oct. (CHANCE) -

Desde hace años Ágatha Ruiz de la Prada no se pierde su cita con la pasarela 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida' y este viernes se ha dejado ver por allí presentando los diseños de su última colección de baño y también promocionando su libro de memorias.

"Estoy súper emocionada" nos confesaba Ágatha pocos minutos antes del desfile de su firma, desvelándonos que "este desfile lo he hecho con una gente de Canarias, dos chicos jóvenes, súper creativos y hemos hecho una colaboración y esas colaboraciones son muy divertidas".

Muy feliz por todos los proyectos profesionales que tiene encima de la mesa, la diseñadora también habló ante nuestras cámaras de todos los temas de actualidad que hay en la palestra mediática... aunque empezaba desvelándonos que "personalmente estoy muy entretenida".

ÁGATHA, ANTE UNA POSIBLE BODA CON JOSÉ MANUEL DÍAZ-PATÓN: "ESTAMOS FENOMENAL, PERO CUANDO LAS COSAS ESTÁN BIEN MÁS VALE NO TOCARLAS"

Sobre su relación con José Manuel Díaz-Patón, Ágatha confesaba que aunque "estamos fenomenal" no tienen previsto darse el 'Sí, quiero' porque "a lo mejor damos un paso más y a los quince días estamos fatal, cuando las cosas están bien más vale no tocarlas".

Y es que la empresaria no ha pensado en sellar su amor con él porque "soy de poca boda, no por nada, no lo era con 20 años" ya que "mis padres se separaron y no creo mucho en eso".

Por otro lado, también nos mostraba su opinión sobre la jura de bandera de la Princesa Leonor, asegurando que aunque "nunca he ido a una jura de bandera" si cree que "es muy entretenido ir, ir a jurar un día, voy a ver si voy".

"ME HA GUSTADO MUCHO QUE NO SE PUEDA IR A JUICIO POR UNA CHORRADA DE CORINNA"

Eso sí, de la heredera a la corona se iba a su abuelo, el Rey Juan Carlos, porque "yo soy Juancarlista" y desvelaba que le ha gustado mucho "lo que ha pasado hoy, que le hayan dicho que no se puede ir a juicio por una chorrada que le ha hecho Corinna".

Ágatha, que está en uno de los momentos profesionales más emocionantes de su vida, no tiene pensado jubilarse "porque me divierte tanto, es más, creo que estoy trabajando más que nunca, el desfile de Nueva York lo hice solita y el de Málaga también, antes no lo hacía" y evitaba comentar las declaraciones sobre retirarse que hizo Carmen Lomana hace unos días: "Prefiero no hablar de ese tema".

ÁGATHA LES DESEA LO MEJOR A CARMEN MARTÍNEZ-BORDIÚ Y LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ 'EL CHATARREO'

Por último, la diseñadora opinó sobre el posible acercamiento que han tenido estos días Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y Carmen Martínez-Bordiú, dejando claro que no sabe si se vieron, pero que asegurando que "son muy amigos, se quieren un montón, hablan casi casi todos los días, los dos son extraordinarios de simpáticos y me parece fenomenal que si son amigos vayan a los toros y que hagan lo que les de la gana y les deseo lo mejor a los dos".

