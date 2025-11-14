Aitana, su romántico mensaje a Plex al ganar su primer Grammy Latino: "Te quiero con todo mi corazón"

MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

Noche inolvidable la de este jueves para Aitana que, en el momento más dulce de su vida tanto a nivel profesional como personal -ya que recientemente ha confesado que nunca había estado tan enamorada como lo está del youtuber Plex, con el que ha dejado de ocultarse para gritar a los cuatro vientos su felicidad después de 9 meses de discreta relación- ha ganado su primer Grammy Latino en la gala celebrada en la madrugada de este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Tras acaparar todos los flashes a su paso por la alfombra roja rivalizando en sensualidad contra otras estrellas como Karol G, o Nicki Nicole, con un espectacular look compuesto por corsé tipo bustier negro, shorts al tono, chaleco con chorreras y falda transparente de tul con cola y detalles de encaje y pedrería también en negro, además de unos botines de plataforma de pitón, la cantante de 'Las Babys' no podía creerse que hubiesen dicho su nombre como ganadora del Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque por el diseño de su último disco, 'Cuarto azul'.

Emocionadísima, ha subido al escenario para recoger su primer gramófono y ha pronunciado un breve discurso en el que ha tenido unas preciosas palabras para Dani Alonso (nombre real de Plex): "Esto es muy fuerte para mí. En mi vida he recibido uno de esto. Siempre lo soñamos y nunca pensamos que pueda pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la Academia... De verdad, muchas gracias a mi familia que me acompaña, y a mi novio Dani que le quiero con todo mi corazón. Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo".

Una dedicatoria que Plex ha visto en directo a través de la pequeña pantalla, ya que no ha viajado con Aitana a Las Vegas para acompañarla a la gala, y que no ha dudado en responder compartiendo a través de sus stories una captura del momento en el que la artista le ha dedicado su primer Grammy Latino, añadiendo un emoticono de un corazón y otro de una carita emocionada.