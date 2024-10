Alaska da la última hora sobre el estado de salud de Mario Vaquerizo tras ser ingresado de nuevo

MADRID, 27 Oct. (CHANCE) -

Hace un par de días saltaban de nuevo las alarmas cuando Mario Vaquerizo publicaba en sus redes sociales que volvía a estar ingresado debido a la caída que tuvo el fin de semana pasado en Cáceres. Al parecer, el colaborador se encuentra tranquilo, pero se le están realizando pruebas para descartar posibles consecuencias.

Este sábado Europa Press hablaba en exclusiva con su mujer, Alaska, y nos desvelaba que "de momento" Mario permanece ingresado y que todavía no va a recibir el alta: "Cuando se la den será porque se la tienen que dar y mientras no se la den, pues así es".

Además, la artista nos confesaba que "hay gente que quiere irse del hospital, pero yo estoy más tranquila con que esté allí" porque sabe que está en buenas manos y en cualquier momento puede ser atendido por los médicos.

En cuanto a la caída, la artista nos comentaba que "nos han dicho que el golpe podría haber sido... mortal... en los dos sentidos" y, además, explicaba que este ingreso se debe a que "en el mismo parte de urgencias se mandaba que esta semana se le volvieran a ver, pero cuando fuimos a la primera prueba no podía estar sentado, entonces de ahí inmediatamente lo mandaron a ingresar".

Alaska nos explicaba que se le han llevado a cabo pruebas de "oftalmología, neuroliogía, traumatología" y que "lo bueno es que no hay ninguna novedad, es el proceso que hay que seguir".

A pesar de lo nervioso que es, parece que Mario está llevando bien el estar ingresado porque "la salud yo creo que siempre marca, no tiene ganas de hacer más de lo que hace. No está desesperado por moverse más. El no ver bien es peor casi que el no poderte mover bien. Entonces, a poco que se vaya mejorando eso".

De esta manera, la tertuliana nos explicaba que "todo sigue igual", que le están "haciendo pruebas" y que el artista se encuentra "muy bien, está fenomenal porque cuando le duele mínimamente le ponen los calmantes".