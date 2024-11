Alba Carrillo comenta ilusionada cómo recibirán a su hijo en el aeropuerto por Navidad

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -

Alba Carrillo compartía en redes sociales hace unos días uno de los momentos más duros que ha vivido en los últimos años: se despedía de su hija que ha comenzado a estudiar en el extranjero. Esta semana, la modelo reaparecía ante las cámaras y confesaba cómo lo está llevando.

"Fatal, tengo que reconocerlo", explicaba Alba porque "yo pensaba que tenía un montón de planes en la agenda, me veía ahí viviendo mi primera juventud, decía 'que bien me lo voy a pasar, por las calles, me van a tener que venir a recoger, no sé qué...' y al final anulo todo porque me da bajón. Me quiero ir a mi casa con la mantita, ponerme el chándal y eso".

La modelo está deseando que su hijo vuelva en Navidad y ya tiene planeada cómo será la bienvenida: "Le vamos a dar unos besos, vamos a ir todos, su hermano también, el pobre, que le echa muchísimo de menos".

Además, ya tienen planeado "ir todos ahí al aeropuerto como Paco Martínez Soria, con pancartas y todo, lo nunca visto", incluso su padre, Fonsi Nieto "que es cero de eso, seguro que se tira ahí y lleva el cartel el primero".

Por último, Alba confesaba que tiene el corazón "hecho polvo, con cosas, pero nada definido", por lo que no parece haber encontrado de nuevo el amor y afirmaba que "no sabes cómo está el mercado".