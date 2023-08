Albert Rivera, ilusionado de nuevo. ¡Y no de Aysha Daraaui sino de una atractiva diseñadora llamada Carla!

MADRID, 16 Ago. (CHANCE) -

Albert Rivera es, sin duda, uno de los nombres propios de la crónica rosa este verano. Tras confirmarse en junio su separación de Malú tras cuatro años de amor y una hija en común, el expolítico no pierde el tiempo y está exprimiendo al máximo su primer verano de soltero.

Después de semanas especulándose con una posible relación con la actriz Aysha Daraaui tras sus imágenes en actitud cariñosa y cómplice en Ibiza durante una escapada con amigos a principios de agosto -un romance que tanto ella como él negaron rotundamente a pesar de su innegable complicidad- ahora es la revista Semana quien descubre la identidad de la verdadera novia del abogado.

Una chica llamada Carla con la que Albert ha sido pillado en la isla pitiusa derrochando besos, abrazos, caricias y miradas de amor que no dejan lugar a dudas y que evidencian que el ex de Malú vuelve a estar ilusionado, pero no de quien pensábamos -Aysa Daraaui- sino de esta misteriosa joven de la que apenas conocemos ningún dato por el momento y cuyo apellido todavía no ha trascendido públicamente.

Rubia, atractiva y con un físico envidiable, la que Semana asegura que es la nueva novia de Rivera se dedica al mundo de la moda; es diseñadora e influencer y de ahí su estilo y elegancia en su cita con el expolítico en un barco llamado 'Felicidad' en aguas de Ibiza, en la que lució un escueto bikini verde caqui, una camisa oversize de lino blanca, un sombrero de fieltro gris y un maxi capazo de rafia con detalles de piel.

Y, aunque Albert no se ha pronunciado públicamente sobre esta incipiente relación, las instantáneas no dejan lugar a dudas y el despliegue de amor y pasión con Carla hablan por sí mismas. ¿Está de nuevo enamorado? ¡Seguiremos informando!