Feijóo y Guardiola se marcan como reto lograr más escaños que toda la izquierda y reducir la dependencia de Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola participan en un acto público, en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez, a 16 de noviembre de 2025, en Lobón, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afrontan las elecciones extremeñas del 21 de diciembre con el objetivo de "fortalecer" la posición del PP en esta comunidad y lograr "más escaños que toda la izquierda", reduciendo la "dependencia de Vox", según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo, que arrancó el jueves la campaña con una intensa agenda --programó en dos días desplazamientos a seis municipios-- volverá a recalar esta próxima semana en Extremadura para apoyar a Guardiola, con una agenda "paralela" en muchos casos para "peinar" el territorio y llegar a más votantes. El sábado 13 se prevé un mitin central de ambos en pleno ecuador de campaña.

El PSOE extremeño liderado por Guillermo Fernández Vara fue el ganador de los comicios del 28 de mayo de 2023 con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero unos seis mil votos menos. Entonces, Vox logró cinco escaños y tuvo la llave, pero ahora pretende aumentar su representación y tener de nuevo un papel clave.

"En 2023 el PP fue segunda fuerza y ahora queremos ser primeros. En el 2023 no teníamos más escaños que toda la izquierda junta y ahora aspiramos a ello. En el 2023 necesitamos el sí de Vox en la investidura y ahora aspiramos a reducir la dependencia de Vox", han admitido fuentes de la dirección del PP, que esperan que solo haga falta la abstención de los de Santiago Abascal y no un sí expreso como hace dos años y medio.

En 'Génova' recuerdan que el Partido Popular solo ha ganado una vez en Extremadura, en 2011, después de que la abstención de Izquierda Unida permitiera gobernar al 'popular' José Antonio Monago, que había logrado 32 escaños frente a los 30 diputados del PSOE.

"A POR EL CENTRO POLÍTICO"

Pese a que el PP asume que Vox va a crecer en Extremadura --el CIS pronostica que puede lograr entre 10 o 12 escaños frente a los cinco actuales--, confía en que los de Abascal no sean decisivos en la gobernabilidad. "La dependencia va a ser menor", aseguran en el equipo de Feijóo, donde aspiran a que solo haga falta su abstención para que el PP revalide la Presidencia de la Junta de Extremadura.

En el PP están convencidos de que pueden captar votos en el caladero del PSOE porque hay "muchos votantes socialistas decepcionados" con Pedro Sánchez, ya no solo por los escándalos de corrupción sino por asuntos como el 'caso Salazar' tras las denuncias de acoso sexual. De hecho, este asunto se ha convertido en uno de los temas clave que van a explotar Feijóo y Guardiola en la campaña extremeña.

"Nunca hemos escondido que hemos venido aquí a competir por el centro. Nuestro objetivo es quitarle votos y escaños a la izquierda en Extremadura y a los de Pedro Sánchez en España. Y lo estamos consiguiendo", aseguran fuentes de la cúpula del PP.

"SÁNCHEZ Y ABASCAL NECESITAN AYUDAR A REMONTAR A SUS MARCAS

El PP considera que María Guardiola "puede pasear" por Extremadura con sus consejeros y "exhibir gestión" frente a la "pinza" que, a su juicio, representan el PSOE extremeño que lidera Miguel Ángel Gallardo y Vox. De hecho, en 'Génova' achacan la intensa agenda de campaña de Santiago Abascal a que su candidato, Óscar Fernández, "no es conocido".

"En el caso del PSOE, su candidato procesado es conocido de más. Y en el caso de Vox, el candidato es conocido de menos. Por eso Sánchez y Abascal necesitan ayudar a remontar a sus marcas en Extremadura", sentencian fuentes 'populares'.

EL "ENCHUFE" DEL HERMANO DE SÁNCHEZ Y EL CIERRE DE ALMARAZ

Aparte de buscar el voto femenino en Extremadura atacando al PSOE por el 'caso Salazar', los fallos en las pulseras antimaltrato o la ley del 'sí es sí', el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) será otro eje clave de la campaña del PP, con críticas a la postura de Sánchez y Gallardo.

Además, el PP cargará contra el PSOE por el "enchufe" al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. "¿Habéis visto a Sánchez realmente preocupado alguna vez por Extremadura? Yo, una vez. Solo le preocupó el enchufe de su hermano con el dinero de los extremeños", exclamó el viernes en una comida mitin en Pinofranqueado (Cáceres).

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura está pendiente de sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Esta semana, la Audiencia de Badajoz ha retrasado de febrero a mayo el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Las elecciones en Extremadura serán el primer termómetro del nuevo ciclo electoral que se abre este 21 de diciembre y servirán para medir las fuerzas de Feijóo y de Sánchez. Después le seguirán las elecciones en Castilla y León, previstas para marzo de 2026, y las elecciones andaluzas, que tendrán lugar antes de que finalice junio.

