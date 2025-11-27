Alejandra Rubio aclara si habría problema en que Terelu y Mar Flores coincidan en el primer cumpleaños de Carlo - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

Alejandra Rubio continúa en el centro de la polémica mientras se aproxima el primer cumpleaños de su hijo Carlo, una fecha marcada en rojo tanto para ella como para su pareja, Carlo Costanzia, y para las dos abuelas más mediáticas del panorama nacional: Terelu Campos y Mar Flores. En plena expectación por si ambas consuegras dejarán a un lado sus diferencias para coincidir en la celebración del pequeño, la colaboradora no rehúye las preguntas y las afronta con calma e ironía. Entre los preparativos, los rumores sobre el ambiente familiar y el ruido en torno a las memorias de Edmundo Arrocet, la joven vuelve a demostrar que no está dispuesta a entrar al trapo más de lo necesario.

Preguntada precisamente por las últimas declaraciones de su suegra, que no descarta coincidir con Terelu en el cumpleaños de Carlo, la colaboradora lo tiene claro y resta dramatismo al supuesto choque de consuegras: "Es que no hay ningún problema". Sobre las memorias de Edmundo Arrocet, tira de sarcasmo y lanza un dardo envenenado: "Bueno, hijo, pues uno más que gana dinero a nuestra costa, ¿no? Nada nuevo". Y, con evidente ironía, añade: "Uy, sí. Me las leeré, seguro. Porque yo, ya sabéis que leo un montón, así que... un libro más, un libro menos... no importa, me las leeré".

También se pronuncia sobre el final de la obra de teatro de su madre, muy cuestionada por el llamado intrusismo laboral: "Bueno, estaba claro, ¿no? En este mundo es muy fácil criticar, siempre se critica. Y más con todo este tema que ha tenido del intrusismo laboral y todas estas cosas, todas las chorradas que se dicen. Pero es normal, tiene que estar acostumbrada a todo esto". Mirando al futuro, Alejandra confía en que 2026 sea el año en que por fin se pueda inaugurar la calle dedicada a su abuela, María Teresa Campos: "Pues espero que sí. Creo que tiene que ver con la finalización de unas obras en ese sitio. Entonces, cuando terminen, será".

En clave más distendida, revela si iría con Carlo a 'La isla de las tentaciones'. Ella, entre sincera y divertida, responde que no iría y se justifica con realismo: "Uff, hijo, es que con todo lo que estamos viendo, poner la mano en el fuego es muy difícil, claro".