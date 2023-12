Almudena Cid, sin palabras ante la inminente paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo. ¡Su reacción!

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Christian Gálvez y Patricia Pardo están contando los días para convertirse en padres de su primer hijo en común. Un niño cuyo nombre no han revelado por el momento y cuyo nacimiento está previsto para este mes de diciembre, un año y medio después de darse el 'sí quiero' en secreto apenas unos meses después de comenzar su historia de amor.

Fue este verano cuando la pareja de presentadores compartió con sus seguidores no solo su futura paternidad -la primera para el mostoleño, mientras que la gallega tiene dos hijas fruto de su relación con Fran Márquez- sino también su boda secreta, anunciando que llevaban casados desde el 31 de julio de 2022.

Dos noticias tan inesperadas como sorprendentes sobre las que Almudena Cid no se ha pronunciado por el momento. A pesar de que tras su separación de Christian en diciembre de 2021 han sido varias las ocasiones en las que ha reconocido lo mal que lo pasó con su ruptura y lo durísimo que fue perdonar al presentador y recuperar la sonrisa, nunca ha hablado del gran momento personal que está viviendo su exmarido al lado de Patricia Pardo.

Alejada de los focos en los últimos meses, y consolidando a pasos agigantados su noviazgo con Gerardo Berodia, la exgimnasta no quiere saber nada de la inminente paternidad del hombre con el que compartió 15 años de su vida y con el que no llegó a tener hijos.

Y lo ha vuelto a demostrar a su llegada a Madrid tras disfrutar del puente de la Constitución en Andorra junto a su novio. Esquiva a su llegada al aeropuerto de Barajas, Almudena ha reaccionado con auténtica sorpresa al ver a los reporteros preguntándoles por la futura paternidad de Christian y Patricia.

"Es que no entiendo nada. Me habéis asustado, o sea" ha exclamado dejando a Gerardo varios metros atrás para evitar que las cámaras les captasen juntos, y guardando silencio -con un gesto de lo más expresivo- al escuchar el nombre de su exmarido y la pregunta sobre el inminente nacimiento de su primer hijo con la presentadora de 'Vamos a ver'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

