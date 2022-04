Amor Romeira sobre Marta Riesco: "A ella le encantaba un futbolista y a mí también"

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Si hay alguien que se sepa todos los secretos de los famosos que están de actualidad, esa es Amor Romeira. La cantante y colaboradora de televisión guarda en su memoria -y en su famosa tablet- conversaciones, imágenes, audios y todo lo habido y por haber de los rostros conocidos de nuestro país... por eso, cada vez que hablamos con ella es como ir a la biblia del corazón.

Amor Romeira nos confiesa que Marta Riesco y ella han tenido peleas en el pasado por algún que otro futbolista: "A ella le encantaba un futbolista y a mí también, siempre acabábamos con las greñas". Eso si, alaba la forma en la que la periodista, mediante la promoción de su single, ha conseguido hablar de su vida priva con Antonio David Flores: "es una manera muy inteligente la tía, es como si yo quiero contar que estoy liada con el hijo de Naty Abascal pero saco un single y con esa excusa, me voy a presentarlo, termino de cantarlo y con la bobería me he hecho publi y me he hecho una mini entrevista".

Opina que la periodista puede estar arrepentida de haber roto su relación en televisión: "ella yo creo que está arrepentida de haber hecho eso. Ella tuvo un impulso de una pataleta de cuando eres la otra y necesitas tu lugar y tiene que entender la realidad". Pero lo cierto es que duda sobre cuál de los dos pudo haber salido más beneficiado de su relación: "Marta, intenta reclamar su lugar, esa invitación que ponía 'en lugar de Antonio David' era como que no sabía quién utilizaba quién".

Amor Romeira sentencia que el concurso de su amiga íntima Anabel Pantoja será el momento clave para decidir si Omar Sánchez merece una segunda oportunidad: "todo eso puede aflorar allí, yo creo que este es el antes y después de esa relación. O bien, va a ser para borrón y cuenta nueva y aquí ya no hay más nada que hacer con Omar; o va a aflorar el sentimiento de quiero volver a hablar con él, quiero tener una relación, quiero no sé cuánto. Todo puede pasar".

La cantante apoya la idea de que el matrimonio retome su relación pero es consciente de que cada día que pasa, es más difícil que ocurra: "yo, sinceramente, me encantaría. Yo soy de las que opta por una segunda vuelta pero no, no es así. El miedo que me da es que cuánto más tiempo pasa, es peor, porque son dos vidas diferentes ahora mismo" y además apoya que la segunda oportunidad de Anabel Pantoja en el concurso es como si se presentara a las recuperaciones de los exámenes del instituto: "como vengo hablando con otras amigas, ella va como a recuperar las notas pendientes, las recuperaciones".

Amor nos asegura que la sobrina de Isabel Pantoja se mostrará mucho más fuerte que la última vez y espera que no sufra ningún bajón: "yo espero que veáis a la Anabel nueva, la que está mucho más fuerte, más empoderada. Espero que no decaigan las fuerzas, que la mente no le juegue una mala pasada". Confiesa que lo único que puede hacer tambalear a Anabel Pantoja es su padre y su delicado estado de salud: "el punto flaco de ella es el papá, es lo único que le tiene la cabeza preocupada". Espera que el programa sea benévolo con ella y le puedan transmitir si su padre se encuentra bien: "yo, si fuera la productora, al menos, una vez a la semana le pasaría un parte médico de su padre para que estuviera tranquila".

Amor nos asegura que Anabel nunca se ha aprovechado de su fama, como dice Isaac 'El lobo': "la historia que él cuenta, el lobo, es la verdadera Anabel. Anabel, nunca en la vida, se ha creído ser la súper famosa sobrina de Isabel Pantoja" y desmiente que haya ningún tipo de intención de ligar entre Anabel e Isaac: "'El lobo' seguirá aullando porque tendrá que aullar, pero allí no hay ninguna nada, no hay nada".

La colaboradora también ha aprovechado para desmentir que Omar Sánchez haya tenido algo con Alexia Rivas: "eso de que Omar intentó tener algo con Alexia estando casado con Anabel es mentira. Alexia llega a Omar porque Alexia tiene un rollo con un amigo de Omar, punto".

Amor tacha a Alexia Rivas de interesada y de acercarse a Omar Sánchez para estar en el foco mediático: "se interesa un poco más en Omar a ser amiga, desde que sale el revuelo, como buena periodista que es siempre quiere estar en la noticia y lo entiendo" y le acusa de no ser coherente por pedir que no se la relacione con él mientras que viajaba a verle: "si tu no quieres que se hable de ti, mantienes el contacto con esa persona ajena a lo que pase, a escondidas, sin historias ni nada".