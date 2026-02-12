Ana Cristina Portillo se sincera sobre sus hermanas: "Hemos pasado por muchas cosas juntas"

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Feliz y enamorada desde que pasó por el altar en septiembre de 2024, Ana Cristina Portillo compagina a la perfección sus compromisos profesionales con su vida más familiar en la que disfruta al máximo de sus hermanas con las que tiene una relación maravillosa. En esta ocasión la joven no se perdió el estreno de 'Cumbres Borrascosas' en la que reconoció que tiene ganas de ampliar la familia.

"En realidad, cuando te casas ya formas una familia o sea que en realidad yo ya he formado mi familia, estoy muy contenta" dejaba muy claro la joven sobre el gran momento personal que vive al lado de su marido Santiago Camacho. Consciente de lo mucho que disfruta ella de la familia, Ana aseguraba que los bebés llegarán en el futuro: "Siempre lo he dicho, a mí me encantaría tener hijos, me encanta tener hermanas y me parece que es el mayor regalo que me han hecho mis padres, o sea que... que sí".

Intentando disfrutar de sus hermanas Eugenia, Alejandra y Claudia al máximo siempre que sus respectivas agendas profesionales se lo permiten, Ana Cristina reconocía que el secreto para estar simepre cerca de ellas es haber vivido muchas cosas juntas y haberse apoyado mutuamente. "Nos queremos mucho. Supongo que hemos pasado por muchas cosas juntas. Hemos sabido estar ahí las unas para las otras, al final, eso une mucho" explicaba la joven reconociendo que también existen discusiones entre ellas como sucede en todas las familias: "Somos hermanas, nos peleamos como todas las hermanas... aunque a lo mejor de carácter choques más con una, el amor que tienes es mayor".