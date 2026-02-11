Fechas para la PAU 2026: la ordinaria se celebrará del 1 al 4 de junio y la extraordinaria del 30 al 2 de julio

Archivo - Apuntes el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares, a 3 de junio de 2024, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 arrancará con la prueba ordinaria el 1, 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, tal y como ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

En concreto, del 13 al 19 de mayo los alumnos madrileños podrán formalizar la matrícula para presentarse en la primera convocatoria. El día 5 de junio se reservará para la coincidencia en pruebas o posibles incidencias que se puedan producir.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, García Martín ha detallado que en el caso de la extraordinaria, los estudiantes realizarán su matrícula del 18 al 24 de junio y el 3 de julio se reservará para incidencias.

En octubre del año pasado, la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó los modelos de examen de la convocatoria de 2026, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

Además, los modelos de exámenes aplicarán casi el 70% de los criterios propuestos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Madrid se sitúa así entre las regiones que han logrado una mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores para "avanzar hacia una mayor homogeneidad entre las pruebas de las distintas comunidades autónomas".