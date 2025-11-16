Ana María Aldón, rotunda sobre los Ortega Cano: "Estoy cansada de la doble barra de medir"

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -

De nuevo en el punto de mira tras su reciente encuentro con Rocío Carrasco en una tienda de ropa, Ana María Aldón ha acudido al programa de 'Fiesta' para dar su versión de los hechos y mostrarse tajante ante las nuevas acusaciones que han surgido por parte de la que un día fue su familia, los Ortega Cano. "Yo no tengo una conversación amigable con Rocío porque no es que sea mi amiga de toda la vida, es que yo me llevo muy bien con Rocío porque he trabajado con ella. Ha tenido una humildad y una clase conmigo... Siempre se ha portado muy bien conmigo. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo. No es que haya sido mi amiga de toda la vida, pero hemos trabajado juntas en Mediaset" dejaba muy claro Ana María durante su entrevista negando así las informaciones que apuntan a una relación duradera entre ambas.

Cansada de la prepotencia con la que Gloria Camila ha vuelto a hablar de ella una vez más, Ana María no entiende por qué a ella se le critica todo lo que hace y no sucede lo mismo con otros familiares o amigos cercanos a la familia. "Yo no me uno con nadie. De hecho, la que trabaja en esa tienda es prima de Gloria y se habla con Rocío. Entonces ¿por qué si ellas se hablan, por qué yo tengo que negarle la palabra?" explicaba la diseñadora cansada de los constantes ataques por parte de la hija del que fuera su pareja y padre de su hijo, José Ortega Cano.

Mostrando su carácter una vez más, Ana María aprovechaba la ocasión para dejar muy claro que ella quiere seguir teniendo una relación cordial con la familia por el bien de lo más importante para ella, su hijo José María. "Yo tengo un hijo y el niño tiene un padre y soy quien vela por ese niño y quiero mantener ese vínculo, pero pisándome la cabeza no" sentenciaba dejando claras cuáles son sus intenciones con esta nueva aparición en televisión. Una vez más analizando la relación tensa que siempre ha existido entre Gloria y Ana María, a la diseñadora no le sorprende que el diestro no medie para poner punto y final a esta guerra. "Si lo ha permitido antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora?" sentenciaba ante las cámaras.

Tras esta nueva aparición en televisión, Ana María Aldón se enfrentaba a las cámaras de Europa Press ante las que mostraba su malestar por este asunto. "Cansada, con mucha ansiedad. Cansada de la doble barra de medir" repitió una y otra vez. "He dicho todo lo que tenía que decir. Ahora miso lo que tengo mucha ansiedad y ganas de llegar a casa, lo siento" pedía por favor a los compañeros que la esperaban a la salida de su entrevista en televisión.