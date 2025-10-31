Ana Obregón recuerda a Aless Lequio: las emotivas fotos de su nieta Ana Sandra en Halloween

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Teniendo muy presente a Aless Lequio en su día a día, Ana Obregón ha vuelto a recordarle a través de sus redes sociales compartiendo con su comunidad de seguidores unas fotografías de su nieta Ana Sandra disfrazada de bruja en Halloween.

La colaboradora de televisión ha asegurado ser un "día de sentimientos encontrados" al recordar los disfraces de su hijo Aless viendo como la pequeña Ana va descubriendo el mundo y las tradiciones a través de ellos.

"Halloween. Día de sentimientos encontrados. Tu primer disfraz Anita. Brujita Buena. Preparando una pócima que es mi resurrección. Tu primer disfraz, Aless. Si supieras cuánto duele no poder volver a disfrazarte", ha compartido la actriz.

Obregón ha compartido unas instantáneas donde se puede ver a la pequeña Ana disfrutando de Halloween con un disfraz de bruja, pero también tres fotografías de su hijo Aless caracterizado, entre otras cosas, de Superman.