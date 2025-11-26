Anabel Pantoja da un golpe sobre la mesa: de la tensión entre David y su madre, a la agresión de su novio a la prensa

Anabel Pantoja - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (CHANCE) -

Anabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira tras la celebración del primer cumpleaños de su hija Alma el pasado 23 de noviembre, domingo. Un día muy especial en el que la influencer y su novio, David Rodríguez, reunieron a sus familiares y amigos más cercanos en una conocida pastelería de la capital para soplar las velas con la pequeña, y al que ahora envuelve la polémica.

Tal y como ha revelado el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, en la fiesta se vivieron momentos tensos entre el fisioterapeuta y la madre de la concursante de 'Bailando con las estrellas', Merchi Bernal, ya que su relación -que empezó a torcerse a raíz del ingreso hospitalario de Alma en Gran Canaria en enero de 2025- habría llegado a un punto de no retorno, y actualmente los dos grandes pilares de Anabel se esquivarían y ni siquiera se hablarían.

Una tensión que se habría apreciado en el cumpleaños, en el que se habrían evitado hasta tal punto que incluso se habrían negado a hacerse una fotografía juntos para el recuerdo.

Y no solo eso, ya que el programa presentado por María Patiño en TenTv, 'No somos nadie', ha ido un paso más allá y ha asegurado que tan enfadado salió David de la celebración a causa de la poca comunicación con su suegra, que estalló con un fotógrafo al que habría dado supuestamente un cabezazo estar haciendo fotos a su hija.

Según Marta Riesco, la presunta agresión se produjo al llegar a la fiesta en torno a las 14.00 horas, cuando la prensa comentó a la pareja que había llegado el "gran día" -por el cumpleaños de Alma- y el fisioterapeuta respondió dando un cabezazo al cámara, que habría caído al suelo del impacto mientras llamaba al novio de Anabel "maltratador". Un episodio muy delicado por el que afirma que ni la sobrina de Isabel Pantoja ni su pareja se habrían disculpado.

Y aunque en las imágenes captadas por Europa Press el domingo tras la fiesta se ve a Merchi y a David llegando a casa junto a la influencer y la pequeña tras el cumpleaños derrochando risas y felicidad tras haber podido celebrar el primer añito de la niña, Anabel no ha dudado en dar un golpe sobre la mesa y salir al paso de las informaciones que apuntan a que su madre y su novio no se dirigen la palabra, y que el cordobés habría agredido a un fotógrafo.

"No te preocupes mi vida, no pasa nada. Yo te entiendo, pero igual que yo te entiendo, tú me entiendes a mí, ¿no? Pues no voy a entrar en nada, mi amor. Que hablen. Yo estoy muy feliz. Mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está, ya está" ha afirmado con una sorprendente tranquilidad cuando se le ha preguntado por la mala relación de David y Merchi, y qué hay de cierto en que el fisioterapeuta dio un cabezazo a la prensa, dejando entrever que nada hay de cierto en lo que se está diciendo.

"Muchas gracias. Yo estoy muy bien siempre. Cuando tengo malos días, como todo el mundo los tiene. Ya está, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso" ha añadido, zanjando así los rumores sobre la fiesta de su pequeña Alma.