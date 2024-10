Anabel Pantoja se desmarca de la demoledora entrevista de su prima Isa con un planazo en la recta final de su embarazo

MADRID, 21 Oct. (CHANCE) -

Exactamente un mes. Ese es el tiempo que queda para que Anabel Pantoja, embarazada de 36 semanas, dé la bienvenida a su primera hija junto a su novio David Rodríguez. En plena cuenta atrás para convertirse en madre, y coincidiendo con la entrevista más demoledora de su prima Isa contra su madre, Isabel Pantoja, en '¡De Viernes!' la influencer ha disfrutado de una sorpresa muy especial organizada por su otra 'familia'.

Mientras la peruana arremetía contra la tonadillera en el programa de Mediaset y confesaba que se ha sentido abandonada "como un perro", además de revelar los episodios más complicados que ha vivido por los desprecios de la familia Pantoja, Anabel celebraba por todo lo alto la 'baby shower' de su bebé en Canarias.

Ha sido ella misma quien ha compartido con sus seguidores el álbum de la fiesta, con una preciosa decoración ambientada en los carruseles infantiles en tonos rosas y blancos, y un enorme photocall con la ecografía en 4D de la pequeña, cuyo nombre no ha revelado por el momento la sobrina de Isabel Pantoja.

"Ayer fue un día súper especial. Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que no estoy sola. Os quiero" ha confesado muy emocionada, revelando al detalle cómo fue una 'baby shower' en la que no faltaron los dulces, los regalitos y sobre todo el cariño de sus amigos.

"No tengo palabras para describir lo que ayer viví. Soy afortunada de tener una familia en un sitio donde llegué a hace 6 años y no me han soltado nunca. GRACIAS por haberos desvivido por mí desde que os conté que venía en camino una baby ahora sé cómo lo haréis con ella" añadía a través de sus stories, agradecida por esta fiesta tan especial y cuidada al detalle con el que su 'gente de Canarias' -a los que conocidó cuando salía con Omar Sánchez- le han demostrado lo especial que con tanto ella como su hija para ellos.