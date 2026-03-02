El precio del petróleo sube más de un 8% y las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas tras el ataque a Irán

Archivo - Un barco contenedor de Maersk - Axel Heimken/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo se disparaba más de un 8% antes de la apertura de las Bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 8,5% en torno a las 8.00 horas, hasta los 79,05 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8%, hasta los 72,38 dólares.

En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas en la apertura de los mercados, de más del 1% y en algunos casos, como el del Dax alemán, superior al 2%.

Junto al precio del crudo, también está subiendo con fuerza el oro, que en torno a las 8.00 horas se revalorizaba casi un 3%.

Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, ya han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias del comercio mundial.

En un comunicado publicado en su página web, MSC asegura que "como medida de precaución, ha suspendido todas las reservas para traslado global de cargamentos por la región de Oriente Próximo hasta nuevo aviso".

Maersk, por su parte, también ha anunciado la suspensión de "todos los cruces de buques en el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso" y avisa a sus clientes de que "los servicios que hacen escala en puertos del golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario".

Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tránsito se ha paralizado a ambos lados del estrecho.