Anabel Pantoja se pronuncia sobre el enfado de Kiko Rivera con Irene Rosales por su romance con Guillermo

MADRID, 20 Oct. (CHANCE) -

Kiko Rivera se mantiene en silencio y alejado del foco mediático desde que salió a la luz que Irene Rosales ha encontrado el amor en un atractivo empresario llamado Guillermo un mes y medio después de su separación. Completamente 'desaparecido' y volcado en su carrera musical, el hijo de Isabel Pantoja no se ha dejado ver desde que su exmujer se convirtió en protagonista de las portadas de 'Lecturas' y 'Semana' el miércoles pasado de lo más cómplice y cariñosa con su nueva ilusión, y tampoco se ha pronunciado sobre este tema en redes sociales.

Sin embargo, según han revelado en 'Espejo Público', Kiko estaría bastante dolido y molesto con Irene por un doble motivo; el primero, que no entiende cómo ha tardado tan poco tiempo en rehacer su vida sentimental, y estaría con el calendario en la mano porque las fechas no le cuadrarían en absoluto. Y el segundo, porque tampoco da crédito a que la influencer haya 'oficializado' tan pronto su nueva relación, ya que siendo su ruptura tan reciente pensó que sería más discreta.

Informaciones sobre las que Anabel Pantoja ha preferido guardar silencio a su salida de los ensayos de 'Bailando con las estrellas', aunque no ha podido evitar una mueca -amago de sonrisa- al escuchar si es cierto que su primo está molesto con Irene porque no le cuadran las fechas del inicio de su romance con Guillermo. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!