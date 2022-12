Analizamos el 'annus horribilis' de José Ortega en su 69 cumpleaños. ¡El torero resurge como el ave fénix!

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Día especial para José Ortega Cano, que este 23 de diciembre cumple 69 años. Un cumpleaños muy diferente al de hace un año, cuando, feliz con Ana María Aldón, sopló las velas con ella y con sus tres hijos - José Fernando, Gloria Camila y José María - protagonizando una bonita estampa familiar que no se volverá a repetir.

Y es que poco después su matrimonio comenzaba a hacer aguas. Después de una década a su lado, la gaditana se cansaba de no hacer planes y no disfrutar de la vida juntos y, a pesar de que en un primer momento parecía que su crisis se solucionaría, lo que hizo fue agravarse hasta tal punto que la pareja pasba el verano separada y era a comienzos de otoño cuando, con las cosas más claras que nunca, la diseñadora anunciaba su intención de separarse del torero.

Crónica de una separación anunciada que Ortega Cano tardaba en asumir, protagonizando uno de los momentos más comentados del año. Y es que días después de que Ana María sentenciase públicamente su relación, el maestro visitaba 'El programa de Ana Rosa' y pronunciaba su famosa y comentadísima frase "mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!" intentando a la desesperada que la andaluza le diese una segunda oportunidad. Algo que, evidentemente, no hizo, reafirmándose en su intención de divorciarse.

No ha sido esta la única polémica en la que se ha visto inmerso el diestro, uno de los grandes señalados en la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. La hija de Rocío Jurado no ha dudado en arremeter contra el viudo de su madre, tachándolo de "mala persona", "tacaño" o "acomplejado", insinuando que podría haber presuntamente maltratado a la artista en alguna ocasión y revelando episodios que no le dejan en buen lugar, como por ejemplo cuando echó a la chipionera de casa, o los problemas que tuvo el matrimonio por el complejo de inferioridad que el torero tenía frente a la fama y al carisma de su mujer.

Durísimas declaraciones tras las que Ortega Cano anunció que tomaría medidas legales contra Rocío Carrasco; una demanda que por el momento parece no haber presentado y a la que la hija de 'la más grande' no tiene ningún miedo, como ha dejado claro en más de una ocasión puesto que, asegura, está deseando verse las caras en un juzgado con el matador y sacar los ases que tiene escondidos en la manga sobre él.

En cuanto a su salud, tampoco ha sido un buen año para Ortega, al que hemos visto en varias ocasiones en el hospital, sobrepasado por las informaciones que sobre él se han contado en diferentes programas.

Sin embargo, no todo ha sido malo para el diestro, que sigue contando con el apoyo incondicional de su familia y, especialmente, de su hija Gloria Camila, su gran apoyo en los peores momentos. Además, y en lo que al terreno profesional se refiere, Ortega ha comenzado a apoderar a un joven torero, Álvaro Burdiel, y ultima los detalles de la apertura de su propio museo en San Sebastián de los Reyes, que podría inaugurar en enero de 2023.

Como si de un ave fénix se tratase, el murciano se ha recuperado en tiempo record de su divorcio de Ana María Aldón, y ya se ha dejado ver en varias ocasiones con la cantaora Isabel Luna. Se conocen desde hace muchos años y aunque por el momento lo único que les une es una buena amistad, hay quien apuesta porque esta relación se consolidará coincidiendo con el 69 cumpleaños de Ortega, en cuya celebración se especula con que será una de las invitadas de honor.

