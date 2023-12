André Lamoglia y su enigmática contestación al ser preguntado por un posible 'affaire' con Aitana Ocaña

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

La vida sentimental de Aitana Ocaña ha sido de lo más comentada estas últimas semanas desde que se hizo pública su ruptura con Sebastián Yatra. Cuando nadie se lo esperaba y mientras que ella se encontraba fuera de España cumpliendo sus compromisos laborales, el artista daba unas declaraciones asegurando que su amor con la artista había terminado para siempre.

Unas afirmaciones que fueron de lo más comentadas en redes sociales porque se trataba de la primera vez que Sebastián hablaba públicamente de su historia con Aitana y no precisamente para bien... ya que anunciaba, a bombo y platillo, que su historia había acabado.

Desde entonces, numerosos rumores han invadido las plataformas... se ha relacionado a la artista con algunos rostros conocidos, pero como de costumbre, ella ha negado la mayor y ha asegurado que va a seguir sin hablar de su vida privada.

Este sábado nos hemos encontrado en la alfombra roja de los Premios Foruqé a André Lamoglia, con el que recientemente se ha relacionado a la artista y lo cierto es que nos ha llamado especialmente su actitud. No ha confirmado, pero tampoco desmentido que haya tenido un romance con ella.

"No voy a confirmar, no te voy a decir nada, de verdad... como no hablo de mi vida y los rumores que salen... tampoco voy a hablar de eso" nos contestaba el actor, que se ha convertido en uno de los hombres más deseados de este país tras su paso por 'Élite'.

El actor brasileño nos subrayaba que "la verdad que sí la admiro un montón" y que "la conozco" y por ello puede decir que es "muy buena persona y canta muy bien", pero que solamente "somos amigos".

