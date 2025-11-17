Andrés Burguera, en pie de guerra contra su padre, Andrés Pajares, y sus vecinos: "Ha cambiado"

MADRID, 17 Nov. (CHANCE) -

Andrés Pajares vivió el pasado jueves una jornada inolvidable al recibir un homenaje por su trayectoria en los escenarios en el Teatro Amaya de Madrid, en el que además se descubrió el busto con su imagen que él mismo ha donado a uno de los espacios escénicos más populares de la capital. Un acto muy emotivo en el que el cómico estuvo arropado por su mujer, Juani Gil, y por amigos como Josema Yuste, aunque llamó la atención la ausencia de sus hijos Andrés Burguera y Mari Cielo Pajares en este reconocimiento tan especial.

Preguntado por este asunto, el actor justificaba la ausencia de su hija explicando que se encuentra rodando una serie; sin embargo, tiraba de ironía al hablar de su primogénito, apuntando que "está en el Retiro, es que como está jubilado va al Retiro y se pasea", haciendo referencia a las recientes imágenes del piloto paseando por el parque madrileño con un llamativo cambio físico.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Andrés Burguera, que en declaraciones a 'Y ahora Sonsoles' ha respondido implacable a su padre: "En El Retiro está más él, porque yo no estoy jubilado, yo voy mucho porque puedo ir, hay otros que tienen que ir en silla de ruedas, porque si no, no pueden" ha sentenciado.

Además, ha revelado que si no acudió al homenaje al actor en el Teatro Amaya es porque nadie le invitó, lamentándose que "relación es la que uno quiere tener, no obligo a nadie a tener relación".

ANDRÉS BURGUERA, TAMBIÉN EN PIE DE GUERRA CON SUS VECINOS.

La de su padre no es la única polémica en la que está inmerso Andrés Burguera, ya que el programa 'Fiesta' ha revelado este fin de semana que sus vecinos estarían muy enfadados con él después de que haya aparecido una pintada de 'hijo de p*t*' en su portal, que habría hecho él con una brocha, además de introducir silicona en la portería de su edificio para molestar al portero, y de instalar una cámara de seguridad y una alarma porque estaría preocupado por su seguridad. "Ha cambiado, está diferente" han comentado preocupados.

¿Es todo esto cierto? Lejos de confirmar, desmentir o dar su versión de lo sucedido, el hijo de Andrés Pajares ha reaccionado con absoluta indiferencia a las preguntas de Europa Press, guardando silencio con mirada desafiante y cabeza alta sin aclarar cómo está su relación con su padre, y por qué está alterando la convivencia de su edificio. ¡Dale al play y no te lo pierdas!