Ángel Cristo ante las memorias del rey Juan Carlos: "No creo que hable específicamente de mí o de mi madre"

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Ante el revuelo que se ha formado por la próxima publicación de las memorias del rey Juan Carlos, en esta ocasión ha sido Ángel Cristo Jr. el que ha querido pronunciarse al respecto. Junto a su inseparable mujer, Ana Herminia, Ángel no se perdió el homenaje al artista 'El Guadiana', un grande del flamenco del que se confesó seguidor gracias a su pareja.

"Yo no creo que se hable de mí específicamente o de mi madre. Yo, si fuera el Rey, hablaría de que le han pegado un buen palo y un buen chantaje. Eso sí, yo creo que habría que hablar de ello" reconocía Ángel ante los micrófonos de Europa Press. Una vez más, el hijo de Bárbara Rey aprovechaba la ocasión para enviarle un dardo a su madre a través de las cámaras: "Después de la poca credibilidad que tiene, los españoles no son tontos, saben perfectamente lo que es verdad y lo que es mentira, y a ella se le nota a leguas". Además, dejaba muy claro cuál es el paso que debería dar la ex vedette para que se produjera un pequeño acercamiento entre madre e hijo: "Lo único que le queda hacer es reconocer lo que me hizo hacer a mí, todo lo que me hizo hacer, como mínimo que me puso a hacer las fotos. A partir de ahí, fíjate lo que os digo, sería el comienzo de un perdón".

Aunque Ángel no se cierra a una reconciliación con su madre, sí que deja muy claro cuales serían los pasos a seguir para que se produjera un primer paso por su parte que no necesariamente acabaría en una buena relación entre ellos. "El comienzo para poder arrimarse a mí, de alguna forma, no estamos hablando de perdonarnos, estamos hablando de cara al público. Han dicho muchas barbaridades de mí, me han tachado de delincuente, de violador, de maltratador, etc. Yo no soy mi padre". Visiblemente molesto, una vez más Ángel manifestaba su dolor dejando muy claro que no es tan fácil empezar de cero a pesar de que Bárbara Rey sea su madre: "El comienzo no sería para que yo la perdone, sino para que la gente empiece a ver algo que no ha visto nunca de ella".