Anna Ferrer Padilla habla ilusionada de su boda: "Queremos algo sencillo, pinta bien"

MADRID, 13 Dic. (CHANCE) -

Después de anunciar por redes sociales su compromiso con Mario Cristóbal, Anna Ferrer Padilla ha compartido con sus seguidores la emoción que siente al ver que uno de los momentos más importantes de su vida se acerca. Esta semana, la influencer se ha dejado ver en la alfombra roja de los Premios Ídolo y allí desveló algún detalle más sobre su ceremonia.

Lo primero que quiso dejar claro es que pamela "no creo" que puedan lucir sus invitadas porque se casará de tarde. Una decisión que no ha gustado a su madre, quien "estaba triste porque quería llevar tocado"... eso sí, de momento todo "pinta bien".

A pesar de no haber dado muchos detalles sobre cómo será el gran día, Anna sí que confesó que le gustaría que fuese "algo sencillo" y que va a ser "ceremonia civil", por lo que "lo vamos a poder hacer a nuestra manera y que no sea muy grande".

En cuanto a cómo se tomó la noticia su padre, la joven desveló que "no se esperaba nada, le dije 'vamos a hacer un TikTok y en ese momento se lo solté', entonces pasó por todas las fases, luego se tiró llorando como dos semanas cada vez que me llamaba ¡Ay, te quiero, qué emoción! porque al principio estaba en shock y ahora ya creo que ya lo está asimilando. Está muy contenta".

Por último, sobre las Navidades, Anna aseguró que "son fiestas complicadas y a todo el mundo les remueve, pero creo que por eso hay que disfrutarlas, por los que estamos". Precisamente a ella y a su madre "nos encanta la Navidad", tanto que a pesar del paso del tiempo "ahí seguimos las dos con el espíritu navideño".