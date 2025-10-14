Antonio Carmona sobre su faceta de abuelo: "Todo lo que no le he dado a mis hijas, se lo he dado a él"

MADRID, 14 Oct. (CHANCE) -

Amante de la música, la gastronomía y el arte castizo, Antonino Carmona no se perdió la presentación de la Feria de Mayo de Madrid en la que habló sobre cómo está disfrutando de su nueva faceta como abuelo con su único nieto, Ismael. "Pues mira, esta mañana estaba en el parque con mi nieto y luego le he dado de merendar, lo tengo ahí en mi casa" reconocía ante las cámaras. Mucho más consciente de lo que significa ese papel, el artista reconocía que está difrutando de esta faceta desde un punto mucho más relajado en su vida: "Es una maravilla, es como todo lo que no le he podido dar a mis hijas de atención, pues se lo he dado a él".

Como artista, Carmona también hablaba de los muchos movimientos que se están produciendo en los últimos días en el grupo 'La Oreja de Van Gogh' donde ha vuelto Amaia Montero provocando la salida de otro de los integrantes del grupo, Pablo Benegas. "Ellos ya tienen una madurez como para poder decidir lo que quieren, cantar las canciones que quieren... Es muy difícil porque cuando hay un grupo que funciona tan bien como La Oreja, es muy difícil decirle que no, pero el decirle que no también es una liberación para hacer lo que quieren" analizaba sobre el momento que afronta el grupo.

Como amigo de Amaia Montero y conocedor de lo mucho que ella ha trabajado por el grupo, Antonio se mostraba feliz de la vuelta de la vocalista a los escenarios: "La conozco muchísimo. Me alegro de la vuelta, sobre todo porque la prensa la ha tratado regular, y me alegro mucho porque tiene mucha candela, nos va a dar mucho".