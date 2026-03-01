Bad Gyal, tentada por el cine en los Goya: “Si me plantan un papel tipo Sharon Stone en ‘Casino’, me tiro de cabeza”

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Bad Gyal se ha convertido en una de las grandes protagonistas musicales de la noche de los Goya, donde ha desfilado por la alfombra roja en plena cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo disco. A solo "cinco diÍtas" de que vea la luz, la artista reconoce que está "ya mismo de parto" profesionalmente y promete seguir fiel a su esencia: hits, actitud y muchos bailes. "Con hits y con mucho bailoteo, como siempre. Ese es mi efecto sorpresa, que yo creo que siempre consigo que la gente por lo menos se alegre un poco y baile", asegura, deseando que sus nuevas canciones vuelvan a prender las pistas.

Acostumbrada a generar conversación, Bad Gyal también habla con naturalidad de las críticas. "Depende del día. Hay días que mejor, hay días que peor", admite, recordando que detrás del personaje hay una persona. "Somos humanos, hay días que algún día nos puede afectar más algo, pero la verdad que he recibido tantas que tengo que tirar para adelante y vivir con ello, ya forman parte del éxito también", sentencia, dejando claro que no piensa frenar su carrera por los comentarios negativos.

La presencia de la cantante en los Goya tiene, además, un componente muy especial: se celebran en Barcelona, su ciudad. "Muy feliz, sobre todo porque es aquí en Barcelona y me hace mucha ilusión que sea mi ciudad y que me hayan dado esta oportunidad de presentarme", confiesa, orgullosa de llevar su sonido a una noche dedicada al cine. Y precisamente el cine podría ser uno de sus próximos pasos: "Sí, me atrevería a probar el cine, la verdad", reconoce cuando le preguntan si le gustaría dar el salto a la interpretación. No se moja con ningún director en concreto, pero sí tiene clarísimo el tipo de personaje: "Me motivaría interpretar a una mujer poderosa, un papel así que tuviese como sus luces y sus sombras y su fuerza y su vulnerabilidad, los contrastes, me encantan la verdad".

La artista incluso cita una referencia muy concreta: Sharon Stone en 'Casino'. "Un papel que me encanta es Sharon Stone en Casino, también porque sirve mucha moda, mucho look, mucho pelo, mucho make-up. Si me plantaran un papelillo así, me tiraría de una a la piscina de cabeza", bromea, dejando claro que, si llega el papel adecuado, no dudará en probar suerte en la gran pantalla.

Sobre su actuación en la gala, prefiere mantener el misterio, aunque da alguna pincelada: "No puedo decir mucho, lo que puedo decir es que queremos representar a la ciudad, queremos representar a Barcelona". Para ello, ha confiado su look a una diseñadora local a la que admira profundamente: "Voy a ir vestida de una diseñadora de aquí que uso muchísimo en mi vida diaria y en mis actuaciones también, que es Paloma Gould, que es una diseñadora de Barcelona, pero súper internacional, presenta siempre en París y estoy muy orgullosa de que tengamos este talento aquí en esta ciudad y hoy tocaba vestir de ella". Una declaración de amor a Barcelona y a su moda en una de las noches más importantes del año para el cine español.