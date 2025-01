El bajón de Isa Pantoja tras arremeter como nunca contra su madre en televisión

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Isa Pantoja volvía este viernes al trabajo después de unas Navidades de lo más especiales y lo hacía enfrentándose a su madre como nunca antes la habíamos visto. Sin pelos en la lengua, la joven contestó a las indirectas que su madre lanzó en el último concierto que dio.

"Había visto lo de Anabel, pero no lo que había dicho de un beso a todas las madres, se le olvida que ella es madre. Me cuesta, pero tampoco hago un esfuerzo de entenderlo, directamente paso del tema" aseguraba Isa tras las palabras de su madre para su prima Anabel.

Además, explicaba que no entendía que su madre lanzase los mismos mensajes después del año que ha vivido todo el mundo: "Pasamos el año nuevo, la Dana, y ella está en su burbuja, con su realidad, y no me voy a poner a analizar lo que dice porque cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si me puede molestar o doler porque tiene otros nietos. Jode y duele, y me voy a callar porque me hierve la sangre y por supuesto me molesta".

Tras estas declaraciones, la joven se marchó hasta el Puerto de Santa María, Cádiz, donde reside junto a su marido y su hijo. En la estación de AVE pudimos verla minutos más tarde y su rostro ya era otro.

Dejando a un lado la rabia por las palabras de su madre, Isa se mostraba ante las cámaras cabizbaja e ignoraba las preguntas de la prensa sobre las indirectas que envía su madre en los conciertos.

La colaboradora de televisión hablaba por teléfono con una persona, a quien le comentaba sobre el comienzo de clases de su hijo Albertito y así evitaba desvelar si ha cambiado la relación que mantiene con su prima, Anabel Pantoja o si esto ayuda a mejorar la relación con su hermano, Kiko Rivera.